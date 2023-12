Vandalizzata sede Fratelli d’Italia alla Garbatella, quella di Meloni: “A Piazzale Loreto c’è posto” Vandalizzata la sede di Fratelli d’Italia alla Garbatella. La sede è storica ed è anche quella dove Giorgia Meloni ha cominciato a fare politica.

"A Piazzale Loreto c'è posto", è la scritta apparsa sul muro della sede di Fratelli d'Italia alla Garbatella, Roma. Sotto alle frasi in verde c'è una presunta firma: ‘Arsud'. Sono stati inoltre affissi cartelli con la scritta ‘Roma Sud Antifa' e accanto all'entrata della sede del partito di Giorgia Meloni c'è un'altra scritta: "Quando volete m…".

La sede della Garbatella è storica ed è anche quella dove Giorgia Meloni ha cominciato a fare politica. Lo ricorda lei stessa, con queste parole, nella sua autobiografia:

A quindici anni e mezzo non pensavo che bussando al portone blindato della sezione del Fronte della Gioventù alla Garbatella avrei trovato la mia seconda famiglia decisamente più numerosa di quella di origine. (…) La sezione si trovava, quando si dice il destino, esattamente dietro l'angolo di casa mia, ma io non c'ero quasi mai passata in quella via e l'avevo dovuta cercare sul TuttoCittà, dopo aver telefonato alla sede centrale del Movimento Sociale Italiano per sapere dove fosse la sezione più vicina a casa. Via Guendalina Borghese numero 8: ecco l'indirizzo dove tutto è iniziato.

Non è, tra l'altro, il primo atto vandalico che viene messo a segno all'esterno della sede di Fratelli d'Italia. Nel 2022, per esempio, apparve una stella a cinque punte, la sigla ‘Antifa' e la scritta ‘La Russa Garbatella ti schifa'.

Sull'episodio di oggi ha commentato con una nota il deputato di Fratelli d'Italia Massimo Milani, che ha espresso "ferma condanna per le ignobili scritte comparse questa notte a Roma alla sede della Garbatella di Fratelli d'Italia. Atti intimidatori che sono ormai frequenti presso le sedi di Fratelli d'Italia. Il clima di odio e' papabile in alcune zone della città e questo non giova alla democrazia e alla civile convivenza. Auspico che la sinistra sappia riconoscere che ci sono sacche di estremisti e prenda le distanze da simili atti intimidatori".

E il deputato Marco Perissa ha scritto: "Per l'ennesima volta questa notte la sede di Fratelli d'Italia di Garbatella è stata oggetto di atti vandalici per mano dei soliti estremisti coperti dal velo antifascista. Negli ultimi tempi nella città di Roma si sono susseguiti atti intimidatori e violenti, talvolta contro sedi di associazioni, ed il comune denominatore era sempre la lotta antifascista, quella lotta che al suo interno ha una componente violenta e intollerante verso le diversità e che viene puntualmente giustificata dalle opposizioni nelle istituzioni di ogni livello. Non abbiamo bisogno della solidarietà delle opposizioni, abbiamo bisogno che termini il loro doppiopesismo, che condannino fermamente questi episodi di violenza ingiustificabile ed ingiustificata e che ci dicano una volta per tutte se tra le loro fila non c'è spazio per gli estremisti".