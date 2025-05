video suggerito

Vandalizzata la tomba di Sandra Milo, il figlio: "Atto ignobile verso una persona che non c'è più" Ospite nella trasmissione 'La volta buona', Ciro De Lollis commenta amareggiato la notizia della vandalizzazione della tomba di sua madre Sandra Milo. "Se qualcuno ha qualcosa contro la nostra famiglia, che venga da me, ma non sulla tomba di una persona che non c'è più".

A cura di Natascia Grbic

Sandra Milo e, a destra, una foto del cimitero monumentale del Verano

"Tutti i fine settimana andiamo a trovare la mamma, mia sorella Azzurra mi ha telefonato piangendo disperata, dicendomi che la tomba di mamma era stata danneggiata nella parte frontale, e le piante grasse tutte sradicate. Un atto ignobile. Abbiamo fatto la denuncia ed è stato chiamato anche il custode del cimitero, ma purtroppo non ci sono le telecamere e quindi non sappiamo chi lo abbia fatto". Così il figlio di Sandra Milo, Ciro De Lollis, sulla notizia della tomba vandalizzata di sua madre al cimitero del Verano. Un atto che ha fatto soffrire profondamente i figli, che non si spiegano il perché di un gesto così crudele nei confronti della donna.

Ciro De Lollis ha parlato di quanto avvenuto durante la trasmissione di Caterina Balivo, ‘La volta buona'. Ospite del programma, ha raccontato i difficili momenti che stanno vivendo a causa di persone che continuamente compiono gesti di questo tipo. "Io posso anche capire gli haters però un atto vandalico nei confronti di una persona che non c’è più sulla sua tomba… io non lo capisco proprio. Se qualcuno ha qualcosa contro la nostra famiglia, che venga da me, ma non sulla tomba di una persona che non c’è più".

La scoperta di quanto successo sulla tomba dell'attrice, icona dello scorso secolo, è stata fatta dalla figlia. Il 4 maggio Azzurra De Lollis si è recata al Verano per portare un fiore sulla tomba della mamma e ha trovato l'area vandalizzata, con i fiori strappati e un buco sulla lapide. "Vado a trovare mia mamma tutte le settimane, ma durante quella precedente non ero nelle condizioni di guidare a causa di un incidente in casa. Quando sono tornata ho trovato una situazione inaccettabile e ho chiamato subito i custodi: mi sembrava impossibile che nessuno avesse notato quello che era accaduto, o mi avesse avvisata, anche perché la tomba si trova vicino all'ingresso, in un punto di passaggio", aveva spiegato a Fanpage.it. Chi sia stato a compiere del gesto, non è noto. La donna ha annunciato che sporgerà denuncia, ma per il momento chi ha compiuto questo gesto non è stato ancora identificato.