"A meno di tre giorni dall'inaugurazione è stata vandalizzata la panchina arcobaleno con il numero Gay Help Line 800 713 713 di Piazza Monte Baldo, realizzata grazie al supporto dei Giovani Democratici, che a breve ripristineranno la panchina, e del Municipio III di Roma". A denunciare l'accaduto è Pietro Turano, portavoce del Gay Center e attore divenuto celebre grazie alla serie tv Skam Italia. Poche ore fa sui social è comparsa l'immagine della panchina di Piazza Monte Baldo danneggiata: il numero verde Gay Help Line è stato parzialmente staccato. "La vandalizzazione di una panchina rainbow – prosegue Turano – a promozione di un numero verde di supporto è un grave gesto da condannare che conferma un clima spesso ostile verso le persone LGBT (lesbiche, gay, bisex e trans), e dimostrazione che oltre i simboli sono necessarie azioni concrete per contrastare la violenza omotransfobica che continuamente si manifesta in gesti violenti anche contro le persone. Tale gesto dimostra quanto sia necessario un piano operativo a tutti i livelli istituzionali, come testimoniano le tante segnalazioni che riceviamo al numero verde Gay Help Line 800 713 713. I danneggiamenti degli ultimi mesi a questa ed altri simboli arcobaleno, sono solo la punta di un iceberg. E' necessario un aiuto concreto e costante per le vittime".

Tre giorni fa l'inaugurazione della panchina arcobaleno di Piazza Monte Baldo

Sabato scorso, 5 giugno, si era tenuta l'inaugurazione della panchina arcobaleno su cui era stato affisso il numero verde Gay Help Line 800 713 713. La riqualificazione della panchina rientra nell'ambito di un ampio progetto promosso dai Giovani democratici Terzo municipio e che prevede l'installazione di altre dodici panchine su tutto il territorio municipale. Già ieri pomeriggio sulla pagina Facebook ufficiale dei Giovani Democratici è comparsa l'immagine della panchina di Piazza Monte Baldo priva del numero verde. "Speravamo di no – si legge nel post – ma sapevamo che sarebbe successo. Purtroppo l’Omofobia è anche in questi gesti". Il gruppo ha annunciato che presto il numero verde verrà riattaccato sulla panchina."Dipingeremo panchine arcobaleno, ci saremo finché ce ne sarà bisogno!"