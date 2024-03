Valeriani (Pd) attacca Rocca: “Parla dell’Umberto I per nascondere i problemi della Sanità del Lazio” Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Pd, a Fanpage.it: “L’annuncio dello spostamento del Policlinico Umberto I serve solo a sviare l’attenzione da altre questioni. Una cortina fumogena per nascondere il problema delle liste d’attesa, dei pronto soccorso affollati e del personale che manca”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato che l'intenzione della sua giunta è quella di trasferire il Policlinico Umberto I in un'altra area della città di Roma. Sebbene sia soltanto un'ipotesi, il governatore ha dichiarato che la zona più idonea sarebbe quella di Pietralata.

Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Partito democratico e membro della Commissione Sanità, che ne pensa di questa idea di Rocca?

"Sono molto scettico, non penso che questa operazione sarà mai portata a termine. Su questa ipotesi, infatti, non c'è alcun progetto di fattibilità, non c'è niente, neanche uno studio. Si tratta di un'idea che serve solo a far parlare la città e a sviare l'attenzione da altri problemi. Spostare l'ospedale più grande d'Italia non è cosa semplice e non si può, quindi, scegliere un'area soltanto perché quell'area è disponibile. La zona indicata dal presidente Rocca, quella di Pietralata, è totalmente sballata perché c'è lo stadio della Roma da 60mila posti che sta per essere realizzato e c'è l'ospedale Pertini. A quattro chilometri in linea d'aria, inoltre, dovrebbe sorgere il Nuovo Ospedale Tiburtino. Non si capisce come farebbero a coesistere tre ospedali in quattro chilometri.

Non solo questa operazione avrebbe un impatto sullo stadio, ma creerebbe problemi anche agli ospedali. Perché a quel punto non avrebbe più senso l'ospedale Tiburtino e non avrebbe più senso il Pertini. Per queste ragioni, penso che l'ipotesi sia stata buttata lì tanto per parlare, perché di concreto, ribadisco, non c'è nulla.

Rocca continua a sostenere che l'eventuale spostamento del Policlinico a Pietralata non avrebbe alcun impatto sullo stadio della Roma. È così?

Per affermare questo, servirebbero uno studio di fattibilità e uno studio sui trasporti. Non è sicuramente il presidente Rocca che può certificare una cosa del genere. Anzi, uno dei problemi più importanti che sono stati rilevati sul progetto preliminare dello stadio della Roma riguarda proprio la coabitazione con l'ospedale Pertini, compresa la viabilità. Immaginare che la presenza del Pertini e di un nuovo, enorme ospedale da 900 posti letto sia ininfluente per la viabilità e la sostenibilità urbanistica di quel quadrante è veramente folle.

Qualora diventi concreta la possibilità di spostamento del Policlinico, invito il presidente Rocca a valutare con Roma Capitale e con il Consiglio regionale quali aree siano le più idonee per le esigenze della città. Ci sono interi quadranti della città dove il Policlinico potrebbe avere un senso, ma a Pietralata sicuramente un senso non ce l'ha.

Spostare il Policlinico dalla zona in cui si trova non lascerebbe l'area del centro di Roma praticamente senza ospedali?

Certamente, ed è il motivo per cui sostengo che spostare quell'ospedale sia molto complicato. Spostarlo in un quadrante così distante dalla sua localizzazione attuale sarebbe un errore perché si sguarnirebbe, come dice lei, una grande area della città, che verrebbe privata di un presidio sanitario fondamentale.

Veniamo al Nuovo Ospedale Tiburtino. Secondo il presidente Rocca l'area individuata da voi, dalla giunta Zingaretti, non è idonea perché presenterebbe importanti problemi di tipo idrogeologico…

Il presidente Rocca ha polemizzato con la precedente amministrazione, che secondo lui è colpevole di aver individuato un'area sbagliata. Faccio presente che non è la politica a decidere il luogo dove realizzare un ospedale, ma sono i tecnici. Gli stessi tecnici che ci indicarono quell'area, adesso dicono che c'è qualche problema. Ma resta una questione di natura puramente tecnica e, nel caso, dovranno essere i geologi a trovare un'area idonea per la realizzazione dell'ospedale. Noi abbiamo fatto una scelta politica chiara: quel quadrante con 300/400mila abitanti deve avere un'ospedale di alta qualità e di ultima generazione. Questa è l'indicazione che ha lasciato la giunta Zingaretti, con tanto di progetto e risorse necessarie. Se ci sono problemi in quell'area, Rocca trovi una soluzione alternativa sempre in quella zona.

Secondo lei l'annuncio di problemi sul Tiburtino nasconde l'intenzione di puntare tutto sull'operazione del Policlinico a Pietralata?

Si, non vorrei che questa polemica sui problemi di tipo idrogeologico serva in realtà solo per giustificare l'accantonamento del progetto dell'ospedale di Guidonia. In questo modo si legittimerebbe l'operazione dello spostamento del Policlinico Umberto I affianco al Pertini. Ma sottolineo un fatto: l'altro giorno in Commissione Sanità il presidente ha confermato, con piglio deciso, che l'ospedale si farà. Quindi, se Rocca dicesse il vero, ne concludo che il Policlinico non sarà mai spostato in quel quadrante e tantomeno a Pietralata.

E allora perché annunciare lo spostamento dell'Umberto I?

Una cortina fumogena per non parlare delle liste d'attesa, dei pronto soccorso affollati, del personale che manca e in generale dei problemi della sanità del Lazio, che peggiorano invece di migliorare. La giunta Rocca preferisce fare convenzioni con i privati, invece di assumere il personale, che adesso si potrebbe assumere dopo l'uscita dal commissariamento grazie alla nostra giunta.