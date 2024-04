video suggerito

Il commento di Rocca sui social con gli insulti al sindaco di Colleferro, Sanna: “Toni da stadio, assurdo” Botta e risposta social tra il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha commentato un post del primo cittadino su Facebook. Il Pd attacca: “Il governatore è un cyberbullo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, ha scritto un post su Facebook interrogandosi sulla riapertura dell'ospedale di Tivoli e sul futuro del Polo Colleferro-Palestrina. Il primo commento, a sorpresa, è quello del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha usato toni durissimi nei confronti del primo cittadino: "Capisco che il nulla a cui ha abituato i suoi cittadini la porta a distogliere i problemi parlando di cose che evidentemente non comprende (senza che ciò mi sorprenda)".

E ancora: "Mi spiace ma lei non troverà più una amministrazione compiacente mentre fate affogare i vostri territori e i vostri cittadini. Con i cittadini e i comitati civici sono sempre pronto a confrontarmi sui fatti, ma non con chi fa della disonestà intellettuale uno strumento di politica, mi spiace ma lei la sua occasione per dimostrare serietà e buon gusto l’ha persa".

Il sindaco Sanna ha risposto a Rocca ai microfoni di Fanpage.it: "Da circa nove anni amministro Colleferro e ogni mese scrivo qualcosa che riguarda l'ospedale. Non capisco cosa dia fastidio al presidente. Quest'anno sicuramente ho scritto meno, proprio perché volevo dare tempo a Rocca. Visto che non arrivano risposte, ho ricominciato a scrivere come ho sempre fatto. Evidentemente gli dà fastidio che qualcuno possa esprimere la sua opinione. Sono senza parole, non mi era mai capitato vedere un governatore che si mette a commentare con quei toni un post di un sindaco. Siamo a un livello da tifo da stadio. Pensa che i sindaci vogliano il male della sanità pubblica locale? È evidente che non è così. Ho 35 anni e non mi era mai capitata una cosa del genere, neanche ai tempi di Storace o Polverini".

Nel merito delle sue richieste, Sanna spiega di aver scritto "cose semplici. I sindaci non sono informati sulla road map che conduce alla riapertura dell'ospedale di Tivoli. Ho chiesto se il polo Colleferro Palestrina resterà Dea di primo livello e come farà il polo a reggere questi livelli di assistenza quando il personale sarà riportato a Tivoli. Mi sembrano domande legittime. Poi ho chiesto quando cominciano i lavori in Medicina e quando è previsto l'arrivo della risonanza magnetica".

Secondo Sanna, infine, "è stato proprio rocca a scrivere quei commenti, anche perché uno è stato pubblicato a tarda notte e non penso che il suo staff lavori a quell'ora. Ma Rocca ha continuato a commentare, è un commentatore seriale. Penso che un governatore nella sua giornata lavorativa abbia tante cose a cui pensare, sicuramente più importanti rispetto a rispondere ai sindaci su Facebook".

Mattia (Pd): "Rocca presidente ‘cyberbullo'"

"Anziché rispondere alle richieste puntuali e precise del sindaco di un Comune di oltre 20mila abitanti, Rocca sceglie di commentare sui social come un ‘bullo' qualsiasi, insultando quel sindaco e facendo mera propaganda spicciola”, ha commentato la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia. Il presidente Rocca tolga i panni del ‘bullo' e inizi ad indossare quelli, istituzionali, di un presidente di Regione che ha l'obbligo di interloquire in modo istituzionale e nel merito delle cose con tutti i sindaci, a prescindere dall'appartenenza politica. È così che funziona la Democrazia e le istituzioni. Trovo preoccupante che nessuno glielo abbia ancora spiegato".