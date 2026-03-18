Vadim Cojocari travolto e ucciso a 35 anni a Tor Bella Monaca: caccia al pirata della strada

Immagine di repertorio (iStock)

Vadim Cojocari è il trentacinquenne travolto e ucciso da un'auto in via di Tor Bella Monaca a Roma nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo. Da tre giorni gli agenti della polizia locale di Roma Capitale cercano il pirata della strada che lo ha investito. Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che sono sulle tracce dell'automobilista. Vadim Cojocari era moldavo con nazionalità romena.

Le indagini

Le indagini sull'investimento mortale di Vadim Cojocari sono in corso, gli agenti della polizia locale del IV Gruppo Tiburtino le svolgono mentre i colleghi del VI Gruppo Torri si sono occupati dei rilievi scientifici. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona in cui si è verificato l'investimento, lungo via di Tor Bella Monaca ma non solo. Si cerca di ricostruire il momento dell'impatto, ma anche di tracciare la fuga del pirata della strada, che non è stato ancora identificato. I vigili urbani cercano elementi ed eventuali testimoni per ricostruire il quadro.

L'incidente in cui è morto Vadim Cojocari

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'investimento in cui è morto Vadim Cojocari, trentacinque anni, stava attraversando la strada quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento un'auto l'ha travolto all'altezza del civico 353. L'automobilista non si è fermato a prestargli soccorso, ma ha premuto il piede sull'acceleratore ed è scappato, facendo perdere almeno per il momento le proprie tracce. Per Vadim Cojocari non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, è deceduto sul posto, nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo.