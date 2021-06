Un cittadino adulto su due ha ricevuto la prima dose di vaccino e circa uno su quattro ha già concluso il percorso vaccinale. Questa mattina, ha annunciato l'assessore D'Amato, le somministrazioni supereranno nel Lazio quota 3,6 milioni. "Visto il successo dell'Open Week Astrazeneca siamo intenzionati a riproporlo anche la prossima settimana con la medesima modalità del ticket virtuale. La formula "tre click e mi vaccino" piace e trova il gradimento dell'utenza per la facilità di accesso e la velocità di somministrazione. Sono state riaperte per le giornate di oggi e domani ulteriori slot alla Nuvola, a Termini, ad Acea Piazzale Ostiense e al Polo natatorio di Ostia", ha dichiarato ancora l'assessore.

Quante dosi di vaccino sono state somministrate nel Lazio

Nel Lazio sono state somministrate, secondo i dati del governo aggiornati al 4 giugno, 2,5 milioni di prime dosi (si tratta della metà dei residenti nel Lazio, senza considerare i minorenni). I cittadini che hanno ricevuto anche il richiamo circa 1.150.000 persone (comprese quelle che hanno ricevuto il vaccino monodose Johnson&Johnson).

Fino a ieri, nello specifico, 1,6 milioni di persone sono state vaccinate con Pfizer (hanno ricevuto almeno la prima dose), 187mila cittadini con Moderna, 615mila cittadini con AstraZeneca e 95mila persone con Johnson&Johnson (che non necessita di richiamo).

Le prenotazioni del vaccino per fascia d'età

La Regione Lazio ha reso noto il calendario di apertura delle prenotazioni per le restanti fasce d'età. Si comincerà alle 00 di lunedì 7 giugno con la fascia d’età 39-35 (nati 1982-1986). Sarà poi la volta dalle 00 di mercoledì 9 giugno con la fascia d'età 34-30 (nati 1987-1991) e da venerdì 11 giugno potranno prenotare i cittadini della fascia d'età 29-25 (nati 1992-1996). Infine da lunedì 14 giugno apriranno le prenotazioni per la fascia d'età 24-17 (nati 1997-2004). I bambini e i ragazzi più piccoli, nati 2009-2005, dovranno rivolgersi al loro pediatra per effettuare la vaccinazione.

