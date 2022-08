Vacanza in Calabria, litigano con il vicino di casa e lui li accoltella: “Dovevo difendermi” Si trovavano a Polistena, paese di origine della mamma, i due fratelli di Tor Bella Monaca che sono stati accoltellati martedì: uno è ancora in condizioni gravi.

Sono due fratelli di Tor Bella Monaca i due turisti che sono stati accoltellati nella sera di martedì, subito dopo l'ora di cena, verso le 21. I due, Giancarlo e Valerio C., rispettivamente di 47 e 41 anni, si trovavano in vacanza nel paese di origine della madre, Polistena, in provincia di Reggio Calabria, per trascorrere il periodo di Ferragosto: proprio il giorno successivo alla festività sono stati accoltellati.

La dinamica dell'aggressione

I due fratelli, pregiudicati il tentato omicidio dello zio l'uno e spaccio e rapina l'altro, come spiega in un articolo il Messaggero, si trovavano nelle case popolari di viale Karl Marx del piccolo paesino da cui proveniva la madre quando, durante una lite con un vicino di casa dei parenti, sono stati accoltellati. Ad aggredirli, secondo le prime ricostruzioni, è stato M. B., un operatore ecologico del comune di Polistena di 51 a seguito di una violenta lite nata per futili motivi. "Quei due mi avevano aggredito al culmine di una lite animata, ho dovuto difendermi", avrebbe raccontato ai carabinieri di Tauranova intervenuti dopo la segnalazione. Dopo aver afferrato il coltello, si è scagliato contro i due fratelli, ferendoli.

L'arrivo dei soccorsi

I condomini, scoperto dell'accoltellamento, hanno immediatamente allertato il numero di emergenza unico 112: sul posto sono subito arrivati i militari che hanno fermato e arrestato il 51enne con le accuse di tentato omicidio e lesioni gravissime.

Nel frattempo, i due fratelli sono stati soccorsi. Giancarlo, il maggiore, dopo l'aggressione aha perso molto sangue: una volta al pronto soccorso, si è scoperto che gli è stato perforato l'intestino. Per salvarlo si è reso necessario un delicato intervento chirurgico, ma le sue condizioni sono giudicate ancora gravi e lui è rimasto ricoverato in prognosi riservata, dove si trova tuttora. Il più piccolo, invece, è stato curato con 12 punti di sutura al costato per ferite di arma da taglio: è già stato dimesso.