Va alla manifestazione con il cartello del film di Paola Cortellesi, l’attrice lo vede e la abbraccia “Quando mi ha vista si è messa a piangere. Io mi sono messa a correre per abbracciarla, mi ha detto ‘grazie’ e io ho risposto ‘ma di cosa?”, ha raccontato la studentessa che ha portato in piazza un cartellone ispirato al film di Paola Cortellesi ‘C’è ancora domani’.

A cura di Enrico Tata

"Te però sei in tempo", dice la mamma. E la figlia: "Pure te ma'". Le foto e il dialogo di una scena del film ‘C'è ancora domani', di Paola Cortellesi, sono state stampate su un cartellone che Caterina Cesari, 21 anni, studentessa di Comunicazione alla Sapienza, ha portato con sé alla manifestazione contro la violenza sulle donne. La stessa Cortellesi, anche lei in piazza, lo ha visto e ha abbracciato commossa la ragazza.

"Ho pensato di scendere in piazza portando con me un cartellone originale", ha raccontato Caterina a Valentina Lupia, giornalista de La Repubblica. "Il cinema è un grandissimo veicolo che riesce a trasmettere le questioni sociali di ogni epoca e da quando è nato ha sempre portato dei messaggi. Penso che il film di Paola Cortellesi, seppur ambientato nella Roma della seconda metà degli anni ’40, sia uscito in questo momento non per caso, ma per lanciare un messaggio a tutte e a tutti, e cioè che c’è ancora domani, che ci sono altre possibilità".

La studentessa ha raccontato di essere arrivata al Circo Massimo e di essere stata subito "riempita di fotografie e complimenti. Anche quelli di donne adulte, che di manifestazioni come quella di ieri ne hanno vissute tantissime. Per me è stato emozionante ricevere quelle parole". Ad un certo punto, come detto, anche la stessa Paola Cortellesi ha notato il cartellone: "Quando mi ha vista si è messa a piangere. Io mi sono messa a correre per abbracciarla, mi ha detto ‘grazie’ e io ho risposto ‘ma di cosa? Grazie a te, piuttosto’".

"Per Giulia (Cecchettin ndr.) e per tutte', il titolo della manifestazione che si è svolta sabato a Roma. "Siamo 500mila", hanno detto dal palco le organizzatrici del corteo che ha invaso le strade della Capitale, da piazza San Giovanni al Circo Massimo.