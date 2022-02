Ustionato dopo aver acceso il camino: morto in ospedale un 59enne di San Giorgio a Liri Un uomo di 59 anni, Clemente Buttaro, è morto ieri all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove era ricoverato dallo scorso mercoledì. Il 59enne, residente a San Giorgio a Liri (Frosinone), era rimasto ustionato mentre cercava di accendere il camino di casa.

A cura di Francesco Loiacono

La vittima, Clemente Buttaro (Facebook)

Ha lottato per giorni tra la vita e la morte, ma alla fine non ce l'ha fatta. È deceduto in ospedale, dove era ricoverato dallo scorso mercoledì, l'uomo di San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone, che era rimasto ustionato dopo aver acceso il camino della propria abitazione, alla periferia del paese. Clemente Buttaro, questo il nome della vittima, è morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, specializzato nel trattamento dei grandi ustionati.

L'incidente domestico lo scorso mercoledì mattina

L'uomo, che aveva 59 anni, lo scorso mercoledì, nella tarda mattinata, era rimasto vittima di un incidente domestico mentre stava cercando di accendere il camino di casa, in via Fosse. Stando a quanto accertato, il 59enne aveva utilizzato del liquido infiammabile per cercare di alimentare le fiamme del camino, ma era stato investito da un ritorno di fiamma e aveva così riportato gravi ustioni su tutto il corpo. Buttaro era stato soccorso d'urgenza e trasportato nel reparto "Grandi ustionati" dell'ospedale Sant'Eugenio, dove per giorni i medici hanno cercato di salvargli la vita. Purtroppo, però, le ustioni riportate nel tragico incidente si sono rivelate troppo gravi e l'uomo è deceduto nella giornata di ieri, venerdì 11 febbraio.