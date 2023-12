Uomo trovato morto nella sua auto parcheggiata in via Palmiro Togliatti a Roma A trovarlo, intorno alle ore 12 di sabato 16 dicembre, sono stati gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un uomo è stato trovato morto all'interno della sua automobile a Roma. Stando a quanto riporta Roma Today, la testa era appoggiata sul volante della macchina, parcheggiata in via Palmiro Togliatti, periferia Sud Est di Roma. A trovarlo, intorno alle ore 12 di sabato 16 dicembre, sono stati gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Impegnati in un servizio di pattugliamento in zona, hanno notato qualcosa di strano all'interno dell'automobile e hanno deciso di verificare. La vettura è stata forzata e aperta e all'interno è stato trovato il cadavere.

Sul posto è arrivato il personale medico del 118, che ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo, un 69enne. Quasi sicuramente, è morto a causa di un malore. La salma è stata trasportata alla camera mortuaria del policlinico di Tor Vergata e messa a disposizione dei famigliari.