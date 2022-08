Uomo trovato morto in strada a Tarquinia: il cadavere nel parcheggio dei campi da tennis Tragedia a Tarquinia Lido, dove un uomo di 74 anni è stato trovato morto nel parcheggio dei campi da tennis. Ad ucciderlo sarebbe stato un malore.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è stato trovato morto a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Il rinvenimento risale alla mattinata di oggi, venerdì 26 agosto, ed è avvenuto nella zona del lido. Si tratta di un settantaquattrenne originario di Terni in vacanza nella località balneare, per il quale non c'è stato nulla da fare. Da quanto si apprende il corpo esanime si trovava all'interno del parcheggio dei campi da tennis. Ad accorgersi di una persona a terra sono stati due passanti, che hanno dato l'allarme. Arrivata la segnalazione al 118, sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso.

Presenti per gli accertamenti di propria competenza i carabinieri della locale stazione, che hanno svolto le verifiche del caso e indagano coordinati dalla Procura di Civitavecchia. Il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali, probabilmente l'uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. Terminati gli accertamenti la salma è stata trasferita in obitorio, all'Istituto di Medicina Legale del Verano.

A Tivoli un anziano trovato morto sulla strada di casa

A luglio scorso un ottantatreenne è stato trovato morto sulla strada sterrata che lo portava verso casa, in una zona isolata nelle campagne di Tivoli. A trovarlo dopo due settimane è stato il proprietario dell'abitazione nella quale viveva senza vicini: il corpo era a terra lungo via dei Tigli, il capo coperto da una giacca leggera, che forse aveva utilizzato nel tentativo di ripararsi dal sole cocente. L'anziano, che era uscito di casa per andare a ritirare i soldi della pensione, è caduto senza riuscire ad alzarsi ed è morto di stenti.