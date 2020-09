in foto: Immagine da Google Maps

Un uomo è morto in strada nel quartiere di Trastevere a Roma e la gente che era in fila davanti all'ambulatorio medico a pochi metri di distanza dal corpo, in attesa del proprio turno, è rimasta impassibile, come se nulla fosse accaduto, passando addirittura accanto al cadavere. È successo in via delle Fratte, nei pressi di piazza Mastai, dove nella tarda mattinata di ieri, martedì 29 settembre, un anziano di settantaquattro anni ha accusato un malore improvviso mentre era in giro con la compagna. Era poco prima dell'una, quando l'uomo si è accasciato al suolo davanti ad un ristorante, perdendo i sensi. A nulla è purtroppo servito l'intervento del personale sanitario arrivato in ambulanza, che ha provato a rianimare la vittima, colta probabilmente da un infarto, anche utilizzando un defibrillatore. Per l'uomo non c'è stato niente da fare per salvargli la vita.

Le persone sono rimaste in fila impassibili accanto alla salma

In attesa che venisse trasferita all'obitorio, la salma è stata coperta con un telo bianco dai soccorritori. Nel frattempo gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di competenza e i carabinieri hanno cercato di ricostruire l'accaduto, ascoltando il titolare del ristorante di via delle Fratte e la donna che era con lui. Il corpo senza vita dell'uomo era sempre lì, per essere portato via dalla mortuaria. A pochi metri dall'accaduto le persone che aspettavano il proprio turno in fila davanti all'ambulatorio medico sono rimaste in fila. Chi è arrivato dopo si è messo in coda, passando accanto al telo bianco che nascondeva alla vista il cadavere. "Non mi fa impressione – ha detto all'Adnkronos una donna che stava attendendo il proprio turno per entrare in ambulatorio ed era a metà fila – Ho la visita prenotata da tempo, mica la posso saltare".