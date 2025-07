Uomo muore annegato a Tarquinia: si era tuffato per salvare la famiglia

Un uomo di 47 anni è morto annegato a Tarquinia. Il 47enne si era gettato in acqua per salvare moglie e figli, che erano in difficoltà a causa del mare mosso.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 26 luglio 2025, un uomo è morto annegato a Tarquinia. La vittima si chiamava Alessandro D'Angelo, aveva 47 anni era originario di Roma. Insieme alla famiglia, moglie e figli, aveva deciso di trascorrere una giornata lungo il tratto di spiaggia libera. I suoi familiari si erano gettati in mare per un bagno. A un certo punto, a causa delle onde troppo forti dovute al mare mosso, ha notato che erano in difficoltà. Si è così tuffato per salvarli.

Con lui, c'erano anche alcuni bagnini dello stabilimento vicino. Gli addetti infatti hanno notato la situazione critica e si sono gettati in acqua per dare una mano. Sono infatti riusciti a trarre in salvo la donna e i bambini, ma non sono riusciti a riportare indietro D'Angelo. L'uomo è morto annegato. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso: per il 47enne infatti non c'è stato nulla da fare. Vani, anche solo i tentativi di rianimarlo. Non è chiaro se per i familiari sono state necessarie ulteriori cure o meno.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Per la precisione, è arrivata la guardia costiera di Civitavecchia. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci maggiori aggiornamenti sull'accaduto.