Un’auto va a fuoco nel garage di una palazzina ad Artena, salvo un neonato Ad Artena un’auto ha preso fuoco nei garage di una palazzina, che è stato evacuata. Tra le persone messe salvo c’è anche un neonato di poche settimane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Un incendio si è sviluppato nei garage di una palazzina di Artena, nella città metropolitana di Roma, attorno alle 18:30 di oggi, martedì 14 gennaio. Dal condominio, che è stato evacuato, sono stati messi in salvo anche una persona anziana ipovedente, una persona con disabilità e un neonato di 2o giorni che è stato portato in ospedale.

Stando alle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate da un'automobile parcheggiata all'interno di uno dei garage del palazzo, che si trova in via Torretta 23. La macchina avrebbe preso fuoco per motivi ancora da chiarire, probabilmente da far risalire a cause accidentali. La palazzina, un condominio su più piani con otto appartamenti, di cui tre vuoti e due adibiti a uffici, è stata evacuata e le famiglie dei tre alloggi abitati sono state fatte uscire in sicurezza.

Due dei Carabinieri della Stazione di Artena, arrivati sul posto prima dei Vigili del Fuoco, hanno messo in salvo dalle fiamme un bimbo di poche settimane e una persona anziana ipovedente, mentre i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno aiutato una persona con difficoltà di deambulazione.

Il neonato e i due Carabinieri che lo hanno soccorso sono stati trasportati in via precauzionale all'ospedale, rispettivamente al pronto soccorso di Palestrina e a quello di Colleferro. I medici verificheranno che per loro non ci siano state complicazioni dovute alle inalazioni del fumo durante le operazioni di salvataggio. Sul posto dell'incendio sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.