video suggerito

Una persona investita dal treno alla stazione di Fondi: morta sul colpo, accertamenti sull’identità Una persona è stata investita oggi da un treno alla stazione di Fondi. La circolazione ferroviaria ha subito forti rallentamenti e ritardi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una persona è stata investita da un treno nel primo pomeriggio di oggi alla stazione di Fondi ed è morta sul colpo. La tragedia, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, è avvenuta poco dopo le 13 e ha causato l'interruzione della circolazione ferroviaria sulla Roma – Napoli via Formia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polfer, oltre ai Vigili del Fuoco. La vittima non sarebbe stata ancora identificata. Indagini sono in corso per capire se si sia trattato di un incidente o un gesto estremo.

I treni, come comunicato da Trenitalia, hanno subito un forte ritardo, con la circolazione ripresa in modo graduale a partire dalle 17. "La circolazione è in graduale ripresa dopo l‘investimento di una persona tra Fondi e Itri – la nota di Ferrovie dello Stato – I treni Intercity e Regionali hanno subito limitazioni di percorso, cancellazioni e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 190. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 30 minuti. Sono state attive corse con bus tra Formia e Priverno per i collegamenti Regionali".

I treni che hanno subito modifiche e ritardi

I treni Intercity coinvolti e che hanno subito modifiche nel percorso sono:

IC 583 Milano Centrale (5:10) – Napoli Centrale (15:36)

IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (16:17)

IC 556 Reggio Calabria Centrale (10:05) – Roma Termini (17:39)

IC 596 Napoli Centrale (13:34) – Milano Centrale (23:17)

IC 555 Roma Termini (14:26) – Reggio Calabria Centrale (22:27)

IC 707 Roma Termini (15:26) – Taranto (22:00)

I treni Intercity con un tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

IC 700 Taranto (8:00) – Roma Termini (14:39)

IC 553 Roma Termini (12:26) – Reggio Calabria Centrale (20:24)

IC 822 Napoli Centrale (15:59) – Sestri Levante (0:22)