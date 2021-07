Una nuova arena per lo sport e l’inclusione sociale a Tor Bella Monaca Inaugurata la Linkem Arena, un nuovo centro polifunzionale a Tor Bella Monaca. Ospiterà progetti di inclusione e promozione sociale, all’insegna della gender equality e rivolti a giovani e famiglie. “Questo nostro ambizioso progetto rappresenta un’importante occasione di aggregazione, rilancio sociale dedicato ai giovani e alle famiglie”, ha dichiarato Francesco Sortino, Chief Marketing Officer di Linkem.

A cura di Enrico Tata

Inaugurata la Linkem Arena, un nuovo centro polifunzionale a Tor Bella Monaca. Ospiterà progetti di inclusione e promozione sociale, all'insegna della gender equality e rivolti a giovani e famiglie. L’iniziativa è stata annunciata questa mattina nella conferenza stampa di inaugurazione alla presenza di Davide Rota, Amministratore Delegato di Linkem, Francesco Sortino, Chief Marketing Officer di Linkem, Fabio Lommi, Club Manager di RES ROMA VIII, Nicola Franco, Consigliere Municipio VI, Artemio Scardicchio, Direttore Sportivo di RES ROMA VIII, Benedetta Lommi e Giulia Liberati, calciatrici della RES ROMA VIII.

Il progetto prevede tre ambiti: quello tecnico sportivo con la Res Roma VIII, un sistema evoluto di Job Creation e, per l'appunto, la valorizzazione di un

centro sportivo nel Municipio VI, cioè la Linkem Arena. "Questo nostro ambizioso progetto rappresenta un’importante occasione di aggregazione, rilancio sociale dedicato ai giovani e alle famiglie. Grazie a un impegno costante in ottica di Responsabilità sociale d’impresa intendiamo rilanciare l’area su cui insiste la Linkem Arena dando vita ad un vero e proprio polo di inclusione a beneficio dell’intero quartiere, esteso non solo alle iniziative sportive, ma anche ad eventi culturali e sociali come mostre o progetti di inclusione pensati appositamente per i bambini, le famiglie e gli anziani. Il tutto a trazione femminile. Ci proponiamo anche di aggregare, intorno al progetto, un gruppo di Aziende nazionali e del territorio tutte con una forte vocazione alla Responsabilità Sociale", ha dichiarato Francesco Sortino, Chief Marketing Officer di Linkem. Sortino ha anche presentato la nuova maglia della RES ROMA VIII per la stagione 2021-2021 firmata Linkem.

Attraverso il calcio, si legge nel comunicato di presentazione, "è stato avviato un percorso di rilancio e inclusione sociale, che ruota intorno alla Linkem Arena e coinvolge le famiglie e realtà del Quartiere e che prevede anche la realizzazione di progetti culturali e sociali: occasione di rilancio per un territorio storicamente caratterizzato da significative tensioni di carattere economico e sociale".