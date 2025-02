video suggerito

Una mega scogliera di 350 metri per salvare dalle mareggiate la fontana dello Zodiaco di Ostia L’idea della Regione Lazio per salvare Ostia dalle mareggiate: una scogliera artificiale lunga 350 metri per salvaguardare il lungomare dalla fontana dello Zodiaco alla piscina dello storico stabilimento Kursaal. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Regione Lazio ha annunciato che ha intenzione di realizzare una mega scogliera lunga 350 metri che servirà a proteggere il lungomare di Ostia, dalla fontana dello Zodiaco alla piscina dello storico stabilimento Kursaal.

L'intervento, si legge in una nota della Regione, sarà effettuato dal dipartimento regionale alla Tutela del territorio, al demanio e al patrimonio. Nello specifico sarà installata una scogliera artificiale soffolta, che servirà a contrastare la potenza delle onde in caso di forti mareggiate e aiuterà, quindi, a proteggere quel tratto di costa. La scogliera, lunga come detto 350 metri, sarà larga 5 metri e alta due metri. Verrà posizionata a circa 15 metri dalla costa.

Per l'assessore al Demanio, Fabrizio Ghera, si tratta di un "intervento straordinario" che contribuirà a mettere in sicurezza sia la Fontana dello Zodiaco che il trampolino del Kursaal. "Entro l'inizio dell'estate, inoltre, sul litorale di Ostia verranno completate due importanti opere necessarie per contrastare l'erosione costiera. La prima riguarda il ripristino della soffolta nel tratto che va dalla rotonda di piazzale Magellano fino al canale dei Pescatori. Un secondo intervento riguarda invece il ripascimento nel tratto di spiaggia che va dal canale dei Pescatori fino alla Rotonda. Questo intervento verrà eseguito dopo il 15 marzo da una draga che sverserà 180 mila metri cubi di sabbia per ripristinare la costa nel tratto interessato", ha detto Ghera.

Secondo il vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara, e il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio, Adriano Zuccalà, la scogliera artificiale può avere senso soltanto se si tratta di una soluzione a breve termine: "Altrimenti andiamo incontro a un nuovo disastro bisogna investire in un serio studio scientifico che ci restituisca delle soluzioni solide: le scogliere di questo tipo, infatti, non fanno altro che spostare i danni da erosione alle spiagge limitrofe, con la possibilità di mettere a rischio anche aree di enorme valore naturale come Castel Porziano. Quindi la domanda è: la Regione Lazio ha effettivamente idea di quello che sta facendo? Oppure ha intenzione di spendere soldi in toppe che rischiano di essere peggiori del buco? Serve un intervento di ampio respiro, sul Litorale nella sua interezza, non azioni improvvisate che hanno il solo scopo di mettere a tacere le proteste dei cittadini".