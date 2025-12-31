Una fiaccolata per Andrea, Alessandro e Luigi, morti nel tragico incidente a Ceccano prima di Natale

Circa duecento persone hanno partecipato alla fiaccolata organizzata dagli studenti dell’Istituto Superiore Alessandro Volta per ricordare Andrea Lombardi, Alessandro Di Rita e Luigi Ferrante, le tre vittime dell'incidente stradale avvenuto lo scorso 20 dicembre sulla strada regionale 637 a Ceccano. Sono stati proprio i compagni di scuola dei due 18enni – Andrea e Alessandro – a volere fortemente questo momento di raccoglimento: un modo per elaborare il lutto, ma anche per stare vicini alle famiglie in questi giorni che sarebbero dovuti essere di festa e che invece sono diventati la rappresentazione estrema della tragedia.

L'incidente costato la vita ai tre è avvenuto la notte del 20 dicembre. Per cause che non sono ancora state del tutto chiarite, la macchina con a bordo Andrea Lombardi, Alessandro Di Rita e altri due giovani si è schiantata intorno alle 2 di notte con l'auto guidata dal 43enne Luigi Ferrante. I ragazzi stavano tornando a casa da una festa di compleanno, e pure Luigi stava rientrando a casa dalla sua famiglia. Si era trasferito in Brasile per motivi di lavoro, ma aveva fatto rientro a casa per le feste di Natale. Lo schianto è avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione.

Andrea Lombardi e Luigi Ferrante sono morti sul colpo, l'impatto tra le vetture è stato devastante e sono andate praticamente distrutte. Alessandro De Rita ha resistito due giorni, ma le sue condizioni erano già apparse disperate ai soccorritori del 118 intervenuti sul posto. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma il giovane non ha mai ripreso conoscenza, e dopo due giorni il cuore ha cessato di battere. Una tragedia tremenda per tutte le famiglie coinvolte.