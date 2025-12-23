Andrea Lombardi e Alessandro De Rita morti nell’incidente a Ceccano: la festa di un amico, poi lo schianto

Erano amici Andrea Lombardi e Alessandro De Rita, i due giovani morti nell'incidente avvenuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre. Erano stati alla festa di un amico e stavano facendo rientro a casa quando la loro auto si è scontrata con quella condotta dal 43enne Luigi Ferrante. Uno schianto violentissimo, costato la vita prima a Lombardi e Ferrante, poi a De Rita. Quest'ultimo è morto dopo due giorni di coma all'ospedale Gemelli di Roma: arrivato al nosocomio in condizioni disperate, i medici hanno tentato l'impossibile ma non sono riusciti a salvarlo. Gli altri due ragazzi che erano in auto con Lombardi e De Rita si sono invece salvati: sono feriti, ma non in pericolo di vita.

L'altra vittima di questa tragedia è Luigi Ferrante. Quarantatré anni, lavorava in Brasile per una multinazionale, ma era originario di Ceccano. Era tornato per passare le festività natalizie con la famiglia quando la sua vita si è bruscamente interrotta proprio a pochi metri da casa. Una tragedia incredibile, che ha gettato nello sconforto amici e familiari.

"Non ci sono parole per commentare un evento del genere, abbiamo sperato fino alla fine che un miracolo potesse ribaltare le condizioni, apparse subito gravissime, del nostro compaesano – il messaggio di cordoglio dello staff di Vallecorsa City -. Purtroppo così non è stato e un ragazzo, anzi un amico di soli 18 anni ci ha lasciato per sempre. Noi tutti auspicavamo in una vittoria come quella della staffetta di quest'estate che ha consentito la conquista del palio a Porta de Missore, una vittoria come quella della juve di sabato sera, la tua squadra del cuore… Il tuo sorriso e la tua solarità continuerà a brillare nella mente e nei cuori di chi ti ha conosciuto e voluto bene, il tuo ricordo sarà sempre presente in ognuno di noi".

I ragazzi che si trovavano a bordo della Fiat Punto abitavano a Vallecorsa, Villa Santo Stefano e Castro dei Volsci. Le comunità sono in lutto: alcune feste natalizie, data la tragedia, sono state annullate.