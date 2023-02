Una fiaccolata in ricordo di Enrico Gandolfi, il consigliere dem scomparso a soli 39 anni Si terrà questa sera alle 21 una fiaccolata organizzata dagli amici e dal gruppo scout di Enrico Gandolfi, il consigliere Pd morto improvvisamente all’età di 39 anni.

A cura di Natascia Grbic

Questa sera, alle 21, si terrà una fiaccolata in ricordo di Enrico Gandolfi, il consigliere del XIII municipio scomparso prematuramente all'età di 39 anni. A organizzarla, i suoi amici e il gruppo scout Agesci di cui ha fatto parte per anni. La commemorazione partirà alle 21 da via Cardinale Mistrangelo e continuerà fino ad arrivare alla chiesa di largo San Pio V. Alla fiaccolata parteciperanno anche i suoi compagni di partito e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. La data dei funerali, invece, non è stata ancora resa nota.

Consigliere dem, Gandolfi era presidente della commissione Cultura e politiche giovanili del suo municipio. Tantissime le iniziative organizzate nel corso degli anni, partecipate non solo dai residenti della zona, ma da cittadini provenienti da tutta Roma. Sono moltissimi i messaggi di cordoglio che da ieri sera, quando si è diffusa la notizia della sua scomparsa, stanno arrivando da tante persone. Compagni di partito, oppositori politici, amici, persone che in questi anni hanno lavorato insieme a lui.

"Nell’ultimo mese avevo visto diverse volte Enrico, sia in occasione della commissione sport che per altre iniziative – le parole di Antonio Ranalli, fiduciario Coni Lazio per il XIII Municipio – Un ragazzo preparato e disponibile, che aveva preso a cuore le problematiche delle società sportive del territorio. In particolare, si stava occupando di un bando che riguardava sport e disabilità. Il suo impegno, il suo altruismo, la lunga esperienza nello scoutismo, l'impegno associazionistico e l'esperienza di consigliere municipale, pur in un momento così particolare e difficile, saranno ricordati da tutti".