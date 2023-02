Morto a 39 anni il consigliere Pd Enrico Gandolfi, Gualtieri: “Una tragedia improvvisa” Presidente della commissione Cultura e politiche giovanili, Enrico Gandolfi era consigliere del XIII Municipio. Si è spento improvvisamente all’età di 39 anni.

A cura di Natascia Grbic

Si è spento a soli trentanove anni il consigliere Pd del XIII Municipio di Roma Enrico Gandolfi. A dare la notizia, la capogruppo del suo partito, Angela Lidia Fanara. "Oggi è venuto a mancare il nostro compagno di partito – ha scritto in un post sui social, annunciando la scomparsa del consigliere – Che la terra ti sia lieve Enrico".

Gandolfi era il presidente della commissione Cultura e politiche giovanili del suo municipio. Alle ultime elezioni regionali del Lazio aveva appoggiato i candidati Mario Ciarla ed Eleonora Mattia, aiutando il suo partito nella campagna elettorale. Molte le iniziative culturali organizzate all'Aurelio con il suo lavoro, dal ciclo di incontri su Pier Paolo Pasolini, ai molti eventi musicali e teatrali realizzati con l'estate romana. Iniziative molto apprezzate dagli abitanti del municipio e non solo, che vi partecipano entusiasti e numerosi.

A esprimere cordoglio per la scomparsa del consigliere Gandolfi, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Una terribile tragedia l'improvvisa scomparsa di Enrico Gandolfi, consigliere di appena 39 anni del XIII Municipio – ha scritto il primo cittadino in un tweet, unendosi al dolore per la sua morte prematura – Ci lascia una persona di grande valore, sempre disponibile e attento ai bisogni della comunità. Mi stringo al dolore dei familiari e dei tanti amici che lo piangono".

"Un grandissimo dolore, una notizia inaspettata e tragica – commenta l'ex europarlamentare e giornalista Silvia Costa – Conoscevo e stimavo Enrico da anni. Un giovane consigliere impegnato e attento alle esigenze della comunità, gentile e disponibile sempre. Lascia la mamma e un fratello più giovane che abbraccio con affetto".