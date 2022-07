Una donna investita da un treno al binario 13 della Stazione Termini di Roma: è morta Una donna è morta alle 17.30 di oggi, giovedì 28 luglio alla stazione Termini di Roma.

A cura di Enrico Tata

Una donna è morta alle 17.30 di oggi, giovedì 28 luglio, alla stazione Termini di Roma, investita dalla motrice di un treno in transito. Sul posto i vigili del fuoco, 118 e Polizia di Stato.

Stando a quanto riportano i vigili del fuoco, la donna è stata travolta da un treno regionale in transito al binario 13 dello scalo romano. L'intervento, si legge nella nota, è stato eseguito alle 17.31. Non sono state diffuse altre informazioni in merito. Al momento, tuttavia, non si esclude che si sia trattato di un gesto volontario (anzi, per il momento si tratta dell'ipotesi più probabile rispetto a quella della caduta accidentale) e, informano le forze dell'ordine, il recupero della salma è ancora in corso. Le indagini sono condotte dalla polizia ferroviaria in servizio alla stazione Termini.

Traffico treni rallentato a Roma Termini, ritardi fino a 20 minuti

Rfi informa alle ore 18 che il traffico ferroviario rimane rallentato in prossimità di Roma Termini a causa dell'investimento.

Si registrano in particolare rallentamenti fino a 20 minuti per i treni della linea Roma-Formia. "Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 20 minuti per i treni della linea Roma – Formia", si legge nella nota.

Non si registrano altri particolari disagi all'interno dello scalo ferroviario romano.

Rfi informa (annuncio pubblicato alle 18.20) anche di rallentamenti sulla linea Roma-Napoli, via Cassino. Si registrano rallentamenti fino a 20 minuti per 5 regionali e 26 regionali sono limitati nel loro percorso.