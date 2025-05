video suggerito

Un turista si ruba una colonna romana e scappa a bordo di un monopattino elettrico Il giovane turista è stato fermato mentre trasportava a bordo di un monopattino una colonna in marmo estratta da un sito archeologico. Identificato, il turista è stato poi denunciato per ricettazione di beni culturali.

A cura di Enza Savarese

Stava trasportando a bordo di un monopattino elettrico la base di colonna di marmo antica. A essere fermato all'altezza di via Veneto a Roma, un turista di 24 anni che i carabinieri hanno identificato e denunciato per ricettazione di beni culturali.

La pattuglia in servizio è intervenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 maggio dopo aver notato il giovane a bordo del veicolo a noleggio con un oggetto in marmo ancorato tra i suoi piedi per non farlo cadere. Insospettiti, i militari hanno fermato il turista per un controllo più approfondito. L'indagine ha poi rilevato che il giovane stava trasportando un reperto archeologico dal peso di circa trenta chili. Si trattava nello specifico di una colonna in marmo alta venti centimetri e larga quaranta che il ventiquattrenne ha probabilmente estratto dal suolo pubblico nella speranza di portarla a casa come "souvenir". Sulla vicenda è intervenuta anche la soprintendenza speciale archeologica di Belle Arti e Paesaggio di Roma del Ministero della Cultura che dopo l'analisi della colonna ha confermato si trattasse di un reperto storico. Gli organi competenti hanno definito il reperto "un bene culturale di interesse artistico".

Dopo le operazione di sequestro del reperto archeologico, i carabinieri hanno segnalato il giovane alla Procura della Repubblica che ora deciderà la pena per il ventiquattrenne e l'eventuale somma di risarcimento che il turista dovrà pagare. La base di marmo sequestrata verrà ora sottoposta ad ulteriori accertamenti per risalire al suo luogo di origine, ma anche per verificare eventuali danni che il reparto può aver subito durante il trasporto illecito sul monopattino a noleggio.