Un ragazzo travolto da un treno vicino alla stazione Ostiense di Roma: linea interrotta per ore Il ragazzo è morto sul colpo. È stato investito da un treno della linea Fl1 a 500 metri dalla stazione Ostiense di Roma intorno alle 9.30 di oggi, domenica 24 marzo.

A cura di Enrico Tata

Tragedia nei pressi della stazione Ostiense di Roma nel corso della mattinata di oggi, domenica 24 marzo. Stando a quanto si apprende, un ragazzo è morto dopo essere stato investito da un treno. Le indagini sono ancora in corso. A causa di quanto accaduto, secondo quanto riporta Roma Today, la linea ferroviaria è rimasta bloccata per diverse ore e riattivata soltanto dopo l'ora di pranzo, in seguito a quattro ore di interruzione. La giovane vittima non aveva con sé i documenti e deve essere ancora identificata dalle forze dell'ordine.

La vittima è morta sul colpo: incidente o suicidio?

Il ragazzo, come detto, è stato travolto da un treno e per lui non c'è stato nulla da fare. Il fatto è accaduto intorno alle 9.30 di oggi al passaggio di un convoglio della linea FL1 Orte-Roma-Fiumicino Aeroporto. A 500 metri dalla stazione Ostiense il ragazzo è stato travolto ed è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia ferroviaria, il magistrato di turno e il medico legale. Secondo quanto riporta Roma Today, la vittima potrebbe essere un giovane bielorusso di 27 anni. Un incidente o un suicidio? Le indagini sono ancora in corso.

Linea bloccata per quattro ore durante la mattina: 8 treni cancellati

Informa Astral Infomobilità: "Circolazione rallentata tra Roma Ostiense e Roma Tuscolana, sono in corso gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. Ritardi fino a 15 minuti". La circolazione, come detto, è tornata regolare intorno alle 13.30, dopo quattro ore di interruzione. I treni regionali hanno subito rallentamenti e ben otto sono stati cancellati nel corso della giornata di oggi.

