Un poliziotto si suicida con un colpo di pistola alla testa nel suo appartamento a Roma Il suicidio è avvenuto in via di Santa Petrosilla, quartiere Ardeatino, tra via Cristoforo Colombo e via delle Sette Chiese a Roma.

A cura di Enrico Tata

Un poliziotto si è suicidato nel suo appartamento di Roma con un colpo di pistola alla testa. Sul posto le forze dell'ordine, che stanno indagando su quanto accaduto. Il suicidio è avvenuto in via di Santa Petrosilla, quartiere Ardeatino, tra via Cristoforo Colombo e via delle Sette Chiese. Per ora non sono stati diffusi altri dettagli.

Il poliziotto, secondo le prime ricostruzioni, apparteneva al Nucleo operativo centrale di sicurezza del NOCS, un reparto speciale della Polizia di Stato.

Stando a quanto riporta il Corriere della Città, l'uomo aveva 37 anni. Aveva una moglie e tre figli piccoli. Si sarebbe tolto la vita nel pomeriggio di ieri, martedì 4 ottobre.

IN AGGIORNAMENTO