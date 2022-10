Un generale della Finanza per contrastare i furti di carburante: la decisione del presidente Ama Il nuovo presidente di Ama Daniele Pace ha deciso di mettere un generale della Guardia di Finanza in pensione a guardia della sicurezza in azienda.

A cura di Natascia Grbic

Un generale della Guardia di Finanza in pensione per contrastare i furti di carburante in Ama, gli incendi dei mezzi, le sparizioni di batterie e pneumatici, eventuali comportamenti disonesti da parte dei fornitori. Questa, secondo quanto riportato da Il Messaggero, la strategia di Ama per diminuire i furti all'interno dell'azienda e aumentare il livello di sicurezza. Per questo ruolo sarebbe stato individuato appunto un generale della Guardia di Finanza che in passato avrebbe operato per anni nella Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

La decisione è stata presa dal nuovo presidente Daniele Pace, che ha voluto aumentare i controlli di sicurezza interni all'azienda. Una scelta maturata e velocizzata soprattutto dopo gli arresti dello scorso sei ottobre nei confronti di sette dipendenti che, tramite un tubo, rubavano carburante dai mezzi Ama per poi rivenderlo o fare il pieno alle loro vetture. Non solo: è emerso che queste persone avrebbero usato in più occasioni la carta di credito aziendale per questioni loro personali, e non per acquisti relativi al lavoro.

Uno dei motivi per cui si verificano queste cose nell'azienda, secondo la Procura di Roma, sarebbe il basso livello di sicurezza in Ama. Troppi pochi controlli e nessuna sorveglianza, cosa che spingerebbe alcune persone ad approfittarsi della situazione e procedere con furti e vendita di parti dei mezzi. A questo, se l'incarico dovesse andare in porto, penserebbe il generale della Guardia di Finanza. Intanto continuano le indagini della procura sui furti di benzina: secondo gli investigatori, infatti, potrebbe trattarsi di un fenomeno più diffuso e non limitato solo ai dipendenti arrestati.