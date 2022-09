Un fulmine colpisce il contatore e distrugge una casa nel frusinate: madre e figlio feriti Un fulmine ha colpito una casa a Castelnuovo Parano, nel frusinate: l’abitazione è stata distrutta e sono rimaste ferite due persone, madre e figlio.

A cura di Beatrice Tominic

Dalla pagina Facebook "Comune di Castelnuovo Parano – FR"

È successo a Castelnuovo Parano, piccolo comune in provincia di Frosinone a sud della regione Lazio: qui, nella giornata di ieri, 25 settembre 2022, un fulmine ha colpito in pieno un'abitazione che si trova in via Granelle. Dopo l'impatto con il fulmine dalla casa si è alzata una colonna di fumo nero ben visibile a distanza: sul posto sono arrivati immediatamente i Carabinieri della stazione di Ausonia e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino, oltre al personale medico sanitario del 118, come riporta in un articolo Ciociaria News.

L'arrivo dei soccorsi: due persone ferite

Sul luogo in cui era la casa, nella parte alta di Castelnuovo Parano, poco distante dal cimitero comunale, sono immediatamente arrivati i soccorsi. L'abitazione è apparsa immediatamente distrutta, ma oltre ai visibili danni materiali, si contano anche dei feriti: si tratta di due dei componenti della famiglia che viveva all'interno della casa. La madre di 60 anni e il figlio quarantenne sono stati trasportati all'ospedale: la prima è rimasta ferita a causa delle schegge dei materiali esplosi dopo l'impatto con il fulmine, come vetri e finestre rotte, ma anche calcinacci e pezzi d'intonaco e muro, mentre il figlio quarantenne per il boato e la forte scossa. Le altre due figlie, entrambe sulla trentina, sono invece rimaste illese.

La dichiarazione del primo cittadino

Sul luogo in cui è caduto il fulmine, in breve tempo, è arrivato anche il primo cittadino che, in quel momento, si trovava a votare nel seggio elettorale, poco distante da dove si trova la casa: dopo un boato, ha visto del fumo nero anche dall'edificio scolastico. In breve tempo, oltre ad allertare i soccorsi, ha raggiunto l'abitazione colpita: "Siamo vicini alla famiglia che ha vissuto attimi drammatici – ha dichiarato il sindaco Oreste De Bellis – Un fulmine di potenza devastante si è abbattuto sulla casa infilandosi nel contatore che ne è stato totalmente distrutto, portando la rovina in tutta l'abitazione. Siamo vicini alla famiglia, dobbiamo aiutarla a superare questo momento di difficoltà in ogni modo".