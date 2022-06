Un altro incidente mortale a Roma: una vittima in via della Magliana L’incidente, riporta Roma Mobilità, è avvenuto all’altezza del civico 70.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Due incidenti mortali a distanza di poche ore a Roma. Il primo in via di Boccea, Roma Nord Ovest, il secondo in via della Magliana. Stando a quanto si apprende, in questo caso la vittima è un uomo. L'incidente, riporta Roma Mobilità, è avvenuto all'altezza del civico 70. Per diverse ore è stata disposta la chiusura della Magliana tra vicolo di Santa Passera e via della Magliana Nuova. Inoltre sono state deviate le linee di bus 780 e 781.

Alle 8.41 il tweet sulla pagina InfoAtac: "Rimosso incidente in via della Magliana civ, 70 le linee tornano sul normale percorso, servizio in corso di normalizzazione con residui ritardi".

Stando a quanto ricostruito, si sarebbero scontrate un'automobile e uno scooter intorno alle 5 di oggi, mercoledì primo giugno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i sanitari del 118. Ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente.