Un 18enne è in coma dopo un incidente in moto: lanciato appello per donare il sangue Un ragazzo di 18 anni, Simone Martin, è in coma dopo un incidente in moto avvenuto la scorsa notte. Per aiutarlo nella sua battaglia tra la vita e la morte è stato lanciato un appello per donare sangue. Il centro di donazione è quello dell’Ospedale Sant’Eugenio (ogni mattina dalle 8 alle 11.30). Il messaggio è stato diffuso sui social anche dal cantante Achille Lauro.

A cura di Simona Buscaglia

Lotta tra la vita e la morte Simone Martin, 18enne ricoverato in terapia intensiva dopo essere rimasto vittima di un grave incidente la scorsa notte. Per aiutare il giovane è stato lanciato un appello a chi può donare il sangue. Date le gravi condizioni il giovane studente ha infatti urgente bisogno di una trasfusione.

L'incidente nella notte tra il 15 e il 16 ottobre

All'1.30, in via di Acqua Acetosa Ostiense, all'altezza di via Camus, il motorino del ragazzo si è scontrato con una macchina. L'impatto è stato violento e le condizioni del ragazzo sono sembrate subito gravi. Sul posto, la polizia locale dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Per questo motivo gli agenti hanno posto sotto sequestro i veicoli.

Chi può donare il sangue e in quale centro

Si può donare al centro di donazione dell'Ospedale Sant'Eugenio (ogni mattina dalle 8 alle 11.30). Nell'annuncio si fa sapere che verrà accettato qualsiasi gruppo sanguigno. Nel messaggio si precisa anche che "non si può donare il sangue se si è minorenni, se si fa uso di sostanze stupefacenti, se si bevono spesso alcolici, se si è fatto un tatuaggio negli ultimi 4 mesi, se si sono assunti negli ultimi 3/4 giorni medicinali come antibiotici, anticoagulanti e aspirine". L'appello è stato condiviso sui social anche dal trapper Achille Lauro, che in una story su Instagram ha scritto: "È nostro dovere essere vicini a chi ne ha bisogno, rimandate gli impegni e aiutiamolo". Il messaggio d'aiuto e la richiesta di condivisione è stato condiviso subito dal profilo dell'Istituto Alberti, in zona Eur, frequentato dal giovane al momento in coma, nato il 29 luglio del 2003.