Ultras della Roma di estrema destra arrestati prima del derby: tra loro anche il figlio di Zappavigna Processati per direttissima, sono stati rimessi in libertà ma con il divieto di partecipare a manifestazioni sportive dell’AS Roma.

A cura di Natascia Grbic

Dalla pagina Facebook AS Roma.

Quattro tifosi della Roma di estrema destra sono stati arrestati domenica prima del derby mentre si trovavano nei pressi della chiesa San Valentino ai Parioli. Si tratta di Francesco Ardu, Massimiliano Corelli, Fabrizio Ferrari. Tra loro c'era anche Niko Zappavigna, figlio di Paolo Zappavigna, storico capo ultra della curva sud e leader dei Boys, morto in un incidente stradale nel 2004. A riportarlo è la Repubblica. A fermarli, il reparto volanti della polizia: gli agenti gli hanno trovato in macchina una mazza, un martello e un coltello.

I quattro sono stati arrestati e processati per direttissima lunedì mattina. Sono accusati di aver portato oggetti contundenti in occasione di una manifestazione sportiva. La magistrata Francesca Berni ha convalidato l'arresto, dopodiché tutti quanti sono stati liberati in attesa del processo. Non potranno partecipare a nessuna manifestazione sportiva in cui è impegnata la Roma. Il sospetto degli inquirenti è che volessero aggredire dei tifosi laziali, dato che un gruppo si era riunito poco distante per vedere il match insieme.

Ad aggravare la posizione dei quattro fermati, il fatto che tutti avevano ottenuto un Daspo negli anni precedenti. Uno di loro ce l'aveva ancora valido dato che il termine scade nel 2026.

Ardu, Corelli, Ferrari e Zappavigna sono stati fermati mentre erano a bordo di una macchina nel quartiere Parioli a Roma. La polizia ha deciso di procedere a verifica in un fine settimana dove i controlli erano stati intensificati proprio in vista del derby. Dati gli oggetti che hanno trovato in macchina, hanno deciso di procedere al fermo.