Roma e il Lazio si preparano all'ultimo weekend di zona rossa, prima del passaggio all'arancione, ufficializzato dal ministro alla Salute Roberto Speranza e in vigore da martedì 30 marzo, con lo scadere naturale dell'ordinanza. Sabato 27 e domenica 28 marzo con la stretta massima ancora in vigore, i cittadini per quanto riguarda gli spostamenti non potranno uscire dalla propria abitazione se non per necessità, salute e lavoro, o per praticare attività motoria e sportiva e restano valide le chiusure già in atto da quattordici giorni per negozi e attività di ristorazione. Atennzionati speciali, come di consueto, saranno il centro storico e le aree verdi della città che, nonostante i negozi chiusi e il servizio esclusivamente d'asporto di bar e ristoranti, attireranno i cittadini per passeggiate e attività all'aria aperta, complice il bel tempo e te temperature in aumento nel fine settimana, che vedrà veramente esplodere la primavera. Continuano i controlli anti assembramento delle forze dell'ordine che monitorano strade e piazze e delle pattuglie a cavallo nei parchi e ville storiche.

Roma e Lazio zona arancione dal 30 marzo

Con il passaggio di Roma e Lazio in zona arancione le regole prevedono spostamenti all'interno del proprio Comune di appartenenza. Si può far visita ad amici e parenti recandosi per una volta al giorno presso un'altra abitazione privata all'interno dello stesso comune per un massimo due persone oltre ai conviventi (esclusi i minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti). Per quanto riguarda le attività commerciali, i negozi riaprono fino alle ore 21, mentre bar e ristoranti non possono svolgere il servizio al bancone o al tavolo neanche a pranzo, consentito solo l'asporto e la consegna a domicilio. Musei e mostre restano chiusi. Questo fino al 3, 4 e 5 aprile, quando tutta l'Italia diventerà zona rossa per le vacanze di Pasqua, con la deroga, concessa come per Natale, di visitare i parenti all'interno dei confini della propria regione, per una volta al giorno e per due persone al giorno non conviventi.