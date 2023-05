Ultima Generazione blocca la Tangenziale Est: gli attivisti si calano dal ponte Nuovo blocco stradale di Ultima Generezione a Roma: gli attivisti hanno bloccato la Tangenziale Est per manifestare contro il governo per spingerlo ad occuparsi dei cambiamenti climatici.

A cura di Alessia Rabbai

Gli attivisti di Ultima Generazione bloccano la Tangenziale Est

Gli attivisti di Ultima Generazione stamattina hanno bloccato la Tangenziale Est a Roma. Alcuni di loro si sono calati dal ponte sovrastante con imbracature e caschetti, esponendo lo slogan dell'omonima campagna "Non paghiamo il fossile". Ragazzi e ragazze si sono seduti in fila gli uni accanto agli altri e hanno srotolato un lungo striscione. Gli automobilisti, vedendoli occupare orizzontalmente la carreggiata, sono stati costretti a fermarsi.

Gli attivisti di Ultima Generazione si sono calati dal ponte della Tangenziale Est

La protesta di oggi arriva per chiedere ancora una volta al Governo di impegnarsi a mettere in atto azioni concrete, per contrastare i cambiamenti climatici. L'esplicito riferimento è ai drammatici fatti che stanno accadendo in Emilia-Romagna, in questi giorni devastata dall'alluvione. Sul posto in pochi minuti sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che li hanno spostati e il traffico dei veicoli è stato ripristinato. Luceverde Infomobilità su Twitter ha informato gli automobilisti in viaggio del disagio: "Chiusura temporanea della Tangenziale Est all'altezza di via delle Valli per una manifestazione non autorizzata, in direzione San Giovanni". E ha spiegato che "le code iniziano da Corso Francia".

Due giorni fa Ultima Generazione ha bloccato al Roma-Fiumicino

Gli attivisti di Ultima Generazione nella mattinata dello scorso lunedì 15 maggio hanno bloccato l'autostrada A90 Roma-Fiumicino, che porta all'aeroporto Leonardo Da Vinci. Sono solo le ultime azioni di una serie e che vanno avanti ormai da mesi. Ragazzi e ragazze si sono incatenati, impedendo la circolazione delle auto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Fiumicino, che li hanno spostati e liberato la carreggiata. Venti giovani sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per blocco stradale, manifestazione non autorizzata e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre hanno ricevuto tutti un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Fiumicino.