Roma-Fiumicino, Ultima Generazione blocca l’autostrada che porta all’aeroporto Si sono incatenati fra loro e hanno bloccata la strada che porta all’aeroporto di Fiumicino: sono gli attivisti e le attiviste di Ultima Generazione che hanno bloccato l’A90 questa mattina.

A cura di Beatrice Tominic

Persone incatenate lungo la carreggiata, in protesta per il blocco stradale.

Sono tornati a bloccare la strada gli attivisti per l'ambiente di Ultima Generazione. Nella mattina di oggi, lunedì 15 maggio 2023, hanno bloccato la Roma Fiumicino in prossimità dell'accesso all'aeroporto Leonardo Da Vinci. Gli attivisti e le attiviste, circa una decina, si sono posizionate lungo la carreggiata in segno di protesta impedendo ad alcune automobili di raggiungere lo scalo. Oltre a sedersi in mezzo alla strada, due coppie di persone si sono legate fra loro con un lock al collo e ai piedi. La richiesta al Governo è sempre la stessa: quella di interrompere i sussidi pubblici ai combustibili fossili a partire dal comparto aereo. Non appena posizionati sull'asfalto,

Durante il loro dialogo con gli automobilisti in coda, hanno ricordato che secondo il report commissionato da Greenpeace Cee e realizzato da Ce Delft, l'Italia è il quarto Paese europeo per numero di voli di jet privati. In breve tempo sono arrivate sul posto le forze dell'ordine che hanno liberato la carreggiata, alzando di peso le attiviste e gli attivisti che si erano seduti sull'asfalto per la campagna Non paghiamo il fossile. Alcuni di loro sono stati presi violentemente e caricati in automobile, afferrati per il cappuccio della felpa e fatti salire in automobile.

Le protesta di questa mattina

"Siamo tantissime persone oggi – hanno scritto nelle storie di Instagram questa mattina gli attivisti e le attiviste in protesta – Non possiamo fermarci se vogliamo avere un futuro degno". Nel frattempo il video postato sui social mostra come, all'inizio della protesta, mentre gli attivisti e le attiviste si apprestavano a posizionarsi lungo la carreggiata, due motociclisti ne spingono un paio per terra, afferrandoli dallo zaino tenuto in spalla e strappano loro dalle mani lo striscione arancione che portano con sé per ogni protesta: secondo alcuni sarebbero due agenti arrivati prima degli altri per monitorare la situazione. Sono stati alcuni automobilisti stessi, stavolta, ad avvicinarsi e ad allontanare dagli attivisti e dalle attiviste i due motociclisti con il volto coperto dal casco.

Leggi anche Nuovo blocco stradale di Ultima Generazione: attiviste a seno nudo contro il cambiamento climatico

Nel frattempo, come sempre accade, non sono mancate le discussioni con le persone che hanno lasciato i propri mezzi in coda per avvicinarsi ai ragazzi e alle ragazze sedute sull'asfalto per la protesta, insieme a tanti clacson.