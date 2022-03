Ufficialmente una galleria d’arte con quadri e sculture, in realtà vende cocktail a San Lorenzo La finta galleria è stata scoperta durante un controllo da parte degli agenti della polizia locale e della polizia.

A cura di Enrico Tata

Ufficialmente era una galleria con quadri e installazioni d'arte contemporanea. In realtà era praticamente un pub a tutti gli effetti, con cocktail e superalcolici che venivano addirittura serviti ai tavoli fino a notte fonda. Insomma, l'associazione artistica operava a San Lorenzo come un vero e proprio locale notturno, ma senza aver pagato le relative tasse. La finta galleria è stata scoperta durante un controllo da parte degli agenti della polizia locale e della polizia.

In teoria, stando alle regole, avrebbe potuto destinare il 25 per cento dei locali alla ristorazione e alla somministrazione delle bevande. Ma in realtà nella galleria c'erano tavoli e sedie sparsi in tutta la sala, tra le opere e i quadri. In più c'erano tavolini anche all'esperto con relativa occupazione di suolo pubblica abusiva. Ai gestori del locale gli agenti della polizia municipale hanno contestato violazioni per circa 6mila euro.

Venerdì, tra l'altro, era scattata la multa anche per un altro locale di San Lorenzo, una libreria che era stata trasformata in un locale notturno. Nel fine settimana sono state elevate circa 30 multe in tutta Roma per problemi legati alla malamovida e cinque minimarket sono stati chiusi. A San Lorenzo, i carabinieri di piazza Dante hanno controllato 11 attività commerciali e hanno identificato 239 persone. Un ragazzo è stato infine denunciato per danneggiamento aggravato, poiché è stato sorpreso a saltare sul tetto di due automobili parcheggiate. Stando a quanto si apprende, infine, gli agenti del commissariato Celio hanno sanzionato 30 persone per commercio abusivo e per esercizio illegittimo di attività di promozione turistica.