Ucciso da un’auto mentre va ad aiutare i poveri: morto Guglielmo Tuccimei della Comunità di Sant’Egidio

Guglielmo Tuccimei era l’amico storico dei senzatetto romani. Membro della Comunità di Sant’Egidio e tra i fondatori della mensa di via Dandolo in Trastevere, un’auto lo ha travolto e ucciso mentre andava ad aiutare i poveri.

Guglielmo Tuccimei

La Comunità di Sant'Egidio è in lutto per la morte di Guglielmo Tuccimei. Il settantatreenne, storico membro della comunità fin dagli anni Settanta, è morto investito da un'auto mentre andava ad aiutare i poveri. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso 10 ottobre a pochi passi dalla mensa di via Dandolo nel quartiere Trastevere a Roma.

Chi era Guglielmo Tuccimei, l'amico dei poveri

Guglielmo Tuccimei era uno storico membro della Comunità di Sant'Egidio, amico dei poveri, dei senzatetto e dei bisognosi. Membro della comunità dagli anni Settanta, era conosciuto e amato da centinaia di senzatetto romani, i quali sapevano di poter sempre contare su di lui. Ha cominciato a occuparsi di loro dal 1983, quando girava per le stazioni di Roma, portandogli da mangiare. È stato tra i fondatori della mensa di via Dandolo, alla quale è stato legato dal 1988 fino all'ultimo giorno della sua vita. Oltre ai poveri, Guglielmo Tuccimei era molto vicino ai detenuti del carcere di Regina Coeli, che visitava regolarmente.

"Ci stringiamo attorno alla famiglia di Gugliemo Tuccimei, 73 anni, investito a pochi passi dalla mensa per i poveri di via Dandolo, dove si recava abitualmente da tanti anni per accogliere chi aveva bisogno non solo di mangiare, ma anche del volto di un amico che lo sapesse accogliere e ascoltare – scrive la Comunità di Sant'Egidio – Lo ricorda con affetto tutta la Comunità insieme ai tanti suoi amici per la strada".

I messaggi di cordoglio per Guglielmo Tuccimei

Appresa la notizia della sua scomparsa sono tantissimi i messaggi di cordoglio: "Un uomo che ha dedicato la sua vita agli altri, un padre, un amico, un fratello" scrive Valentina. E Tino: "Profondamente addolorato per la scomparsa del mio amico Guglielmo Tuccimei, strappato alla vita mentre andava a servire i poveri. Arrivederci Guglielmo, l'amore per i poveri ci rifarà incontrare". Maria Teresa scrive: "Ciao Guglielmo, un'ispirazione per la nostra vita. E la tua vita donata a chiunque te ne chiedesse un pezzetto. Alla stazione Tiburtina quante volte abbiamo sentito i nostri amici dire: sono amico di Guglielmo, per poter ottenere un aiuto in più da noi. La tua presenza sarà ovunque. Non ti dimenticheremo".

L'incidente in cui è morto Guglielmo Tuccimei

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente stradale in cui è morto Guglielmo Tuccimei erano circa le ore 16.30. Stava camminando in strada per recasi alla mensa dei poveri a Trastevere. Un'auto, una Citroen C3, lo ha travolto all'altezza del civico 31 per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Alla guida della macchina c'era un sessantunenne. Alcuni passanti hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Il personale sanitario giunto sul posto ha preso in carico Guglielmo e lo ha trasportato con codice rosso all'ospedale San Camillo. Le sue condiizoni di salute sono parse fin da subito disperate ed è purtroppo deceduto poco dopo. Il conducente è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Rischia di essere indagato per omicidio stradale. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro, che hanno svolto i rilievi scintifici e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.