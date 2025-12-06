Uccide la nonna a martellate dopo una lite, arrestato 30enne: ferito anche il compagno della madre

Un ragazzo di trent'anni ha ucciso questa mattina la nonna a martellate. La tragedia è avvenuta intorno alle 8.40 in via Giuseppe Molteni ad Acilia, nell'abitazione della donna. Ferito anche il compagno della madre, un uomo di 56 anni trasportato all'ospedale Grassi di Ostia in codice giallo. L'uomo è stato arrestato.

Secondo le prime informazioni, subito dopo l'omicidio il 30enne si sarebbe allontanato dall'abitazione, prendendo un treno della Roma Lido. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno fermato in via Giustiniano Imperatore.

Cosa sia accaduto, al momento non è chiaro. A chiamare i soccorsi sembra siano stati i vicini di casa della donna, sconvolti dalle urla che provenivano dall'appartamento. Da una prima ricostruzione pare che il ragazzo abbia litigato con la nonna, ma non si sa per quale motivo. Al culmine della discussione ha preso un martello e ha cominciato a colpirla in modo così violento da ucciderla. Per l'anziana 80enne non c'è stato nulla da fare, quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul luogo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Da chiarire le circostanze in cui è stato invece ferito il compagno della madre, se precedentemente all'aggressione alla nonna, oppure se in un altro luogo. Il 56enne ha riportato ferite ma non tali da trovarsi in pericolo di vita.

Sul caso stanno indagando a ritmo serrato gli agenti della Polizia di Stato. Accertamenti sono in corso per capire come mai il ragazzo si sia scagliato contro i familiari, e se ci fossero precedenti violenti nei loro confronti. Soprattutto nei confronti della nonna si è accanito con una furia cieca, e non si è fermato fino a che la donna non ha perso la vita.

Notizia in aggiornamento