Uccide a calci cucciolo di cinghiale, denunciato per maltrattamenti: “Era per far scorrere il traffico”

Il fatto risale al maggio scorso. Ora l’uomo che avrebbe colpito un cucciolo di cinghiale uccidendolo è sotto indagine. Si tratta di un 62enne di Guidonia che raggiunto dai carabinieri ha provato a minimizzare: “Era solo un calcetto per far scorrere il traffico, sembrava si muovesse male”.

È sceso dalla sua auto e ha colpito con un calcio un piccolo cucciolo di cinghiale che stava bloccando la strada, uccidendolo. È successo la sera dell'8 maggio scorso, su via Nomentana in zona Fonte Nuova, poco prima di Tor Lupara. L'episodio fu denunciato per la prima volta via social dall'attivista animalista Enrico Rizzi. Ora l'automobilista violento è stato identificato dai carabinieri e dovrà rispondere alla giustizia per maltrattamento di animale, reato che prevede la reclusione da tre a diciotto mesi o una multa dai 5 ai 30mila euro più l'aumento della metà qualora l'animale muoia.

Identificato l'uomo, un 62enne del posto

Ora l'uomo sarebbe stato rintracciato. Le indagini dei carabinieri forestali di Guidonia, su mandato della procura di Tivoli, sono partite a seguito della denuncia sporta dall'associazione animalista "Zampe che danno una mano Odv". Il sospettato è un 62enne del luogo che dovrà ora rispondere del reato di maltrattamento di animale.

Raggiunto dagli inquirenti, l'uomo si è giustificato: "Era solo un calcetto per far scorrere il traffico, sembrava si muovesse male". I video e le foto raccolte dai passanti sembrano, però, raccontare di un momento di grande violenza verso una creatura indifesa.

Il cucciolo ucciso a calci in via Nomentana

Stando a quanto raccolto da Rizzi, il cucciolo sarebbe uscito dalla vicina riserva della Marcigliana, finendo sulla strada. Se gli altri guidatori avevano rallentato per non mettere in pericolo il piccolo cinghiale, uno si è fermato e ha colpito l'animale con un violento calcio. L'uomo avrebbe anche inveito contro gli automobilisti che gli intimavano di fermarsi. Alcuni di questi hanno ripreso la scena con foto e video, mentre altri avrebbero poi recuperato il cucciolo per assisterlo e poi trasportarlo in una clinica, dove, però, sarebbe morto dopo poco.