Ubriaco tenta di rapire una bambina di sette anni a Marconi strappandola dalle mani della mamma

Momenti di paura in Piazzale della Radio a Roma, dove un 44enne ubriaco ha tentato di rapire una bambina di sette anni, strappandola dalle mani di sua mamma. I carabinieri l’hanno arrestato e portato in carcere.

Immagine di repertorio

Un uomo ubriaco ha tentato di rapire una bambina di sette anni. È riuscito a strapparla dalle mani di sua mamma, la donna però l'ha raggiunto e se l'è ripresa, cercando aiuto in un negozio. Momenti di paura vicino Piazzale della Radio nel quartiere Marconi a Roma. L'episodio è avvenuto nella serata di domenica 27 luglio scorso. Ad intervenire sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. I militari coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno arrestato l'uomo per reato di tentato sequestro di persona. Si tratta di un quarantaquattrenne romeno senzatetto e con precedenti, che dovrà rispondere alle accuse a suo carico.

Al momento dei fatti era sera, una sera come le altre di una domenica d'estate romana nel quartiere Marconi. Secondo quanto ricostruito dalle denunce dei genitori della bambina e dalle testimonianze di alcune persone presenti l'uomo, ubriaco, avrebbe provato a portare via la bambina. Prima ha preso di mira la piccola mentre le due camminavano in strada, poi si è avvicinato e l'ha strappata via dalle mani di sua madre.

La donna però ha subito reagito, è corsa dietro all'uomo e si è ripresa sua figlia, per poi scappare via, rifugiandosi all'interno di un negozio. Nel frattempo l'uomo le ha insguite armato di bottiglia, a bloccarlo sono state alcune persone che sono intervenute in loro aiuto e il papà della bambina. Sul posto sono giunti i carabinieri in risposta alle varie segnalazioni arrivate al Numero Unico delle Emergenze 112 i carabinieri. I militari hanno arrestato l'uomo e lo hanno condotto in caserma, in attesa del rito direttissimo. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere, in attesa del giudizio.