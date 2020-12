Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi su via Ostiense, verso Ostia. Una macchina guidata da un uomo, risultato poi positivo all'alcol test, si è schiantata contro una microcar guidata da una donna, scaraventandola contro il pilone del viadotto Zelia Nuttal. La signora, rimasta ferita in modo grave, è stata portata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia, dove è stata ricoverata in seguito alle ferite riportate. Sotto shock gli altri automobilisti che hanno assistito alla scena e hanno temuto il peggio sia per la conducente della microcar sia per il conducente della Citroen C3. Non sono noti i motivi per il quale l'uomo abbia perso il controllo della macchina. Secondo quanto si apprende, è risultato positivo all'alcol test, la patente gli è stata immediatamente ritirata.

Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono arrivate diverse pattuglie del Gruppo X della Polizia Locale di Roma Capitale. Saranno loro a effettuare i rilievi del caso e a determinare cos'è accaduto. Anche se, dati i risultati rilevati dall'alcol test, la responsabilità di quanto avvenuto sembra ormai chiara. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti giunti sul posto, il conducente avrebbe provato a frenare prima di schiantarsi contro la microcar, che è stata lanciata a diversi metri di distanza. Entrambe le auto, che hanno riportato danni consistenti, sono state sequestrate dai vigili urbani. Non si conoscono le condizioni della donna, l'unica cosa nota è che ha riportato gravi ferite. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.