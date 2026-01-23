Ubriaco investì un vigile sulla Tiburtina: carabiniere patteggia 2 anni e mezzo di carcere

Daniele Virgili, 26, fu investito mentre lavorava e a causa delle ferite gli è stata amputata una gamba. Ha patteggiato il carabiniere che travolse lui e due colleghi.

L’agente della polizia locale Daniele Virgili.

Francesco Cabras, carabiniere del Raggruppamento Operativo Speciale (Ros), ha patteggiato una condanna a due anni e sei mesi di reclusione per lesioni colpose. Cabras, 47 anni, la sera del 7 novembre 2024, mentre era fuori servizio, ha travolto un vigile urbano provocandogli l'amputazione della gamba. Viaggiava a oltre 70 chilometri orari e i test hanno evidenziato un tasso alcolico quattro volte superiore ai limiti di legge

La vittima, Daniele Virgili di 26 anni, era stato assunto nella polizia Locale di Roma Capitale solo qualche settimana prima e si trovava sulla strada per eseguire dei rilievi a seguito di un incidente.

Lo schianto su via Tiburtina

"Non me ne frega un c*zzo. Sono dei Ros, non potete farmi nulla", così ha gridato Cabras dopo aver investito, intorno alle sette di sera, Virgili e due suoi colleghi del IV Gruppo Tiburtino. Le condizioni di Virgili, all'epoca 25enne, sono apparse subito disperate. Ricoverato al San Camillo è stato operato ma ha dovuto subire l'amputazione della gamba sinistra. Pochi giorni dopo l'incidente gli agenti hanno indetto uno sciopero di solidarietà e vicinanza.

Leggi anche Federica Torzullo uccisa ad Aguillara, a Carlomagno contestato il nuovo reato di femminicidio

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’agente della polizia locale di Roma Capitale Daniele Virgili

Virgili si è costituito parte civile. Seguito dall’avvocato Roberto Afeltra, per tutta la giornata di mercoledì 21 gennaio è stato presente in aula durante l’udienza. Subito dopo l'incidente tanti suoi colleghi avevano donato il sangue: le frequenti trasfusioni sono state fondamentali a salvargli la vita.

Daniele ha subito espresso la sua volontà di tornare a lavorare sul campo al più presto e a Fanpage.it ha anche confessato di voler riprendere a fare sport con il sogno di partecipare alle Paralimpiadi. "Voglio diventare un esempio e aiutare le altre persone che si ritrovano ad affrontare una condizione simile alla mia", ha raccontato.

Condannato il carabiniere che investì Daniele Virgili

"Non mi state nemmeno facendo curare la mano", avrebbe detto il carabiniere Cabras subito dopo il grave incidente provocato, mentre Virgili si trovava steso sull'asfalto ancora in condizioni disperate. Nei giorni successivi il militare è stato sospeso dal Ros e si è scusato con la vittima. Non è stato espulso dall'arma dei carabinieri.