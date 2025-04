video suggerito

Ubriaco e drogato minnaccia di morte moglie e figlio con una mannaia a Primavalle: arrestato 52enne Tragedia sfiorata in un'abitazione di Primavalle a Roma. Un 52enne è stato arrestato ed è finito in carcere per maltrattamenti in famiglia. Ha minacciato di morte moglie e figlio con una mannaia.

A cura di Enza Savarese

Immagine di repertorio

Ha minacciato di morte con una mannaia moglie e figlio, ubriaco e drogato. Un uomo di cinquantadue anni è stato arrestato nella sua abitazione in zona Primavalle a Roma. I carabinieri l'hanno fermato con l'arma ancora in mano. Per lui l'accusa è di maltrattamenti in famiglia. Vittime la moglie di cinquantun'anni e il figlio trentenne. Dopo la convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria, l'uomo è stato trasportato nel carcere di Regina Coeli.

Minaccia moglie e figlio con una mannaia

Secondo una prima ricostruzione l'episodio di violenza sarebbe avvenuto nella notte di lunedì 28 aprile scorso. L'uomo sarebbe rincasato in evidente stato di agitazione causato con ogni probabilità dall'alcol o dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Il suo stato psico fisico verrà chiarito dopo i risultati degli esami effettuati dal reparto scientifico.

In casa c'erano la moglie e il figlio, contro i quali cui l'uomo si è scagliato armato di una mannaia. Minacciati di morte, i due sono riusciti a salvarsi dall'uomo in attesa dell'arrivo degli agenti. La pattuglia dei carabinieri, sopraggiunta sul posto dopo la chiamata d'aiuto, ha fermato l'uomo ancora in stato di agitazione.

Arrestato, il 52enne è finito in carcere

Con l'arma ancora in mano, il cinquantaduenne è stato allontanato dalla sua abitazione. Dopo la convalida del gip è stato disposto il suo fermo nel carcere di Regina Coeli in cui l'uomo attenderà il processo per maltrattamenti in famiglia. Le indagini degli agenti cercheranno ora di ricostruire la situazione familiare in casa. Moglie e figlio verranno ascoltati per chiarire se in passato ci siano stati altri episodi violenti da parte dell'uomo. Una possibilità che potrebbe peggiorare ulteriormente le accuse già a carico del cinquantaduenne.