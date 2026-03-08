Ubriachi urlano a voce alta sotto casa sua, 35enne scende e stacca il dito a morsi a uno di loro

Un uomo di 35 anni ha staccato a morsi il dito di una persona che, sotto casa sua, stava disturbando insieme ad altri soggetti, tutti ubriachi. È stato denunciato per lesioni aggravate.

Un uomo di 35 anni è stato denunciato dai Carabinieri per aver staccato il dito a morsi a un uomo. I fatti sono accaduti nella notte a Torvaianica, località del litorale romano. Secondo quanto ricostruito dai militari il 35enne, furioso perché un gruppo di persone in forte stato di ebrezza stava urlando sotto casa sua, impedendogli di dormire, è sceso in strada chiedendogli di smetterla. Ne è nato un furioso litigio finito in colluttazione, nella quale il 35enne ha staccato la parte finale dell'anulare a uno di loro. La vittima è stata immediatamente soccorsa dagli operatori sanitari del 118, che lo hanno portato in codice giallo all'ospedale San Camillo di Roma. Non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Torvaianica, con il supporto di quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia. Ricostruiti i fatti, data la gravità di quanto accaduto, il 35enne è stato denunciato per lesioni aggravate.

Un avvenimento, quello avvenuto nella notte, che ha sconvolto la comunità di Torvaianica. Episodi come quello avvenuto, infatti, non sono rari, ma raramente è successo che degenerassero in questo modo. Il 35enne era furioso perché non riusciva a dormire: e dopo aver urlato ripetutamente al gruppo di smetterla di fare baccano e di spostarsi, ne è nata una violenta colluttazione, con la vittima che ha avuto la peggio, e riportato una menomazione alla mano. Non c'è voluto molto per i carabinieri a identificare l'autore del gesto: residente sul posto, incensurato, deve rispondere ora di un'accusa molto pesante, punibile con la reclusione da tre a sette anni.