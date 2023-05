“Tweet denigratorio” contro Bruno Peres: a processo per diffamazione aggravata l’ad di Ceres Da Twitter, la battaglia si sposta in tribunale: dopo la pubblicazione del tweet nel 2020, l’amministratore delegato della Ceres è stato citato in giudizio per diffamazione aggravata.

A cura di Beatrice Tominic

Citato in giudizio con l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Bruno Peres con una vignetta pubblicata online nel 2020: è successo a Vittorio Luigi Galimberti, amministratore delegato in Italia della Ceres, come scrive il Corriere della Sera. Il marchio di birra aveva pubblicato un tweet accostando l'immagine del calciatore ad una delle bottiglie del brand dopo un incidente in cui il terzino era risultato positivo all'alcool test.

La pubblicazione del tweet

I fatti risalgono al luglio del 202o quando il profilo italiano della Ceres su Twitter ha pubblicato un tweet che mostrava l'ex terzino della Roma accanto ad una bottiglia di birra. Nel contenuto del tweet, appena quattro parole: "Stop sending this sh*t", cioè "Smettetela di mandarmi questa me*da". Il giocatore ha sporto denuncia per quanto accaduto e la Procura di Milano ha giudicato il tweet denigratorio e lesivo dell’immagine del giocatore.

Non sono bastate neanche le scuse della multinazionale che, esortata anche dalla stessa squadra della capitale, ha eliminato il tweet e, in uno nuovo, ha scritto: "Chiediamo scusa per il tweet che contrariamente alle nostre intenzioni è risultato inopportuno".

L'incidente

Il tweet faceva riferimento ad un incidente nel quale è rimasto coinvolto Bruno Peres poco prima: nel corso di una serata, dopo qualche bicchiere di troppo, si è schiantato contro un albero distruggendo l'automobile su cui viaggiava. Il calciatore si è assunto tutte le responsabilità ed è stato assolto, ma da quel momento gli è rimasto accostato il soprannome di Bruno Ceres, giocando sull'assonanza del suo cognome e del famoso brand di birra. È a questo punto che ha origine il tweet, prendendo spunto da alcuni meme nati a partire dal 2018 in cui i personaggi pubblici vengono accostati ad un'immagine che gli somigli, come nel caso della bottiglia di birra piena e Peres in divisa, ma in modo peggiorativo.