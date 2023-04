Turisti rapinati con una pistola davanti ad un albergo della stazione Termini: arrestati È terminata in breve tempo la fuga di due rapinatori, arrestati dai poliziotti. Hanno minacciato con una pistola due turisti americani davanti all’albergo, rubando soldi, una catenina e smartphone.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Hanno minacciato con un pistola e rapinato due turisti americani davanti all'albergo in cui alloggiavano in via Vicenza in zona Stazione Termini a Roma. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Viminale hanno arrestato due malviventi, che dovranno rispondere del reato di rapina a mano armata. I fatti risalgono alla serata di vnerdì scorso 14 aprile e si sono verificati nei pressi del principale scalo della Capitale. A finire in manette sono stati un diciannovenne originario della Libia e un ventunenne tunisino. I poliziotti li hanno intercettati in breve tempo e fermati in via Castro Pretorio. Il denaro e gli oggetti rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

I rapinatori hanno puntato la pistola alla testa della turista

I fatti risalgono allo scorso venerdì sera, i due turisti, un uomo e una donna, provenienti dagli Usa erano nella Capitale per una vacanza. Dopo una giornata trascorsa in città visitando le meraviglie storico-archiettetoniche, la coppia è andata a cena fuori in un locale non distante dall'albergo in cui alloggiava. I due sono stati presi di mira dai malviventi, mentre tornavano in hotel a piedi. Uno dei rapinatori ha minacciato l'uomo, mentre l'altro ha puntato la pistola alla testa della donna, costringendoli tutti e due a consegnargli soldi e oggetti di valore che avevano con sé, come lo smartphone e una collanina con un crocifisso.

Gli arresti dopo indagini lampo

Una volta ottenuto ciò che volevano, i malviventi sono scappati a piedi. I due turisti hanno subito chiesto l'intervento della polizia, in breve tempo gli agenti sono riusciti a risalire ai due rapinatori. D'aiuto nelle indagini si sono rivelate le telecamere di videosorveglianza dell'albergo, che hanno immortalato immagini utili all'identificazione. I poliziotti li hanno raggiunti e arrestati, l'arma usata nella rapina è stata sequestrata. Ora si trovano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.