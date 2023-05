Turista si fa lo shampoo nella fontana dell’aeroporto di Fiumicino: indaga la polizia Aeroporti di Roma ha condannato duramente il gesto del turista, che si è fatto una doccia – con tanto di shampoo e bagnoschiuma – nella fontana tra il Terminal 1 e 3.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo, presumibilmente un turista, ha fatto il bagno nella fontana dell'aeroporto di Fiumicino tra il Terminal 1 e il Terminal 3, davanti a centinaia di persone che passavano di lì in quel momento e hanno assistito incredule a quanto stava avvenendo. La scena, avvenuta verso le 14 di oggi, è stata immortalata da un video, finito anche sul canale social Welcome to Favelas, ed è diventata virale, condivisa da migliaia di persone. Nelle immagini, il turista sembra consapevole di essere ripreso e guarda persino in camera mentre si passa lo shampoo sui capelli e se li sciacqua sotto il getto della fontana.

Sui social tantissimi i commenti ironici a corredo del video. "La fontana di Trevi era occupata", scrive un utente. "Ora può partire fresco e pulito", scrive un altro.

Forse un bisogno impellente di lavarsi dopo un viaggio, forse una goliardata: fatto sta che l'autorità aeroportuale non ha preso bene il gesto del turista e ha condannato duramente l'episodio. "Siamo allibiti per questo episodio così distante dalla storia e dai comportamenti della nostra utenza", hanno dichiarato ad Ansa fonti di Aeroporti di Roma, specificando che sicurezza, qualità e decoro sono loro specifici cavalli di battaglia per un servizio che sia sempre eccellente.

Leggi anche Attivisti di Ultima Generazione bloccano la Roma-Fiumicino: 20 denunce e fogli di via

L'eco mediatica di quanto accaduto ha portato anche la polizia a indagare. Sono al vaglio le telecamere di videosorveglianza dell'aeroporto, oltre al video finito su tutti i social, al fine di identificare l'uomo, che molto probabilmente sarà denunciato. Non è escluso che già nelle prossime ore possa essere raggiunto da un provvedimento delle forze dell'ordine.