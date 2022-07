Sub muore durante un’immersione in mare all’Isola del Giglio Ennesimo morto in mare dell’estate, stavolta all’Isola del Giglio al largo della quale non è più riemersa una sub 71enne romana.

A cura di Alessia Rabbai

L’Isola del Giglio (La Presse)

È romana una donna rimasta vittima di una delle ultime tragedie italiane avvenute in mare in questa caldissima estate. Una settantunenne, della quale al momento non è nota l'identità, è morta durante un'immersione all'Isola del Giglio, dove si trovava in vacanza. I drammatici fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri, martedì 19 luglio, al largo dell'isola che fa parte dell'arcipelago toscano. Secondo le informazioni apprese la turista, appassionata di immersioni, era in compagnia di altri sub sulla spiaggia delle Cannelle quando è entrata in acqua ed è andata in profondità per circa una trentina di metri. Ma non è più riemersa in superficie, probabilmente colta da un malore improvviso, che non le ha purtroppo lasciato scampo. Una volta recuperata e allertati i soccorsi, a nulla è servito l'intervento del personale sanitario arrivato in ambulanza, il decesso è sopraggiunto prima, senza dare ai paramedici la possibilità di trasportarla in ospedale e i tentativi di rianimarla si sono rivelati vani. Sul posto date le condizioni della donna che sono parse fin da subbito gravissime, è atterrata l'eliambulanza. Presenti per gli accertamenti di loro competenza i militari della capitaneria di porto e i vigili urbani. Terminate le verifiche, la salma è stata tarsferita in obitorio ed è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che deciderà se disporre l'autopsia.

La settimana scorsa il professor Amici è morto dopo un tuffo in mare

Da inizio estate varie persone sono morte in mare per malore o annegamento. La scorsa settimana, giovedì 14 giugno, il professore dell'Università della Tuscia Andrea Amici è morto, mentre era in vacanza in Croazia. Dopo un tuffo in mare dalla barca, non è più riemerso, probabilmente colto da un malore improvviso. Ieri pomeriggio presso il dipartimento di Scienze agrarie e forestali (Dafne) si è svolta una cermonia commemorativa di docenti, personale universitario e studenti, che si sono stretti intorno alla famiglia con stima e affetto per ricordarlo.