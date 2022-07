Morto il prof Andrea Amici dell’Università Tuscia: si è tuffato dalla barca senza riemergere Lutto all’Università Tuscia di Viterbo per la morte del professor Andrea Amici, deceduto per un malore dopo un tuffo in mare dalla barca durante la vacanza in Croazia.

A cura di Alessia Rabbai

Il professor Andrea Amici dell’Università Tuscia di Viterbo

Il professor Andrea Amici dell'Università Tuscia di Viterbo è morto a sessantaquattro anni, dopo un tuffo in mare dalla barca e una nuotata. I drammatici fatti che hanno portato all'improvvisa scomparsa del docente sono avvenuti giovedì 14 luglio, durante una vacanza in Croazia. Secondo le informazioni apprese Amici, colto da un malore improvviso, non sarebbe più riemerso in superficie. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni turisti in compagnia dei quali si trovava. Soccorso e riportato sull'imbarcazione, è deceduto poco dopo. La tragica notizia si è diffusa in breve tempo e la comunità Viterbese, della quale il professore era originario, si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che la salma venga rimpatriata, riconsegnata alla famiglia e vengano celebrati i funerali. Tanti i messaggi d'addio che in queste ore docenti e studenti hanno pubblicato sui social network in ricordo del professore.

Lutto all'Università Tuscia di Viterbo per la morte di Andrea Amici

L'Università Tuscia di Viterbo è in lutto per la morte del professor Amici, che aveva vari corsi al Dipartimento di Scienze agrarie e forestali (Dafne). Laureato nel 1983 in Veterinaria all’università di Perugia, tra gli incarichi ha ricoperto quello di docente alla Facoltà di Agraria e di componente del collegio docenti del dottorato Scienze e Tecnologie per la gestione forestale e ambientale, sono centinaia i suoi articoli pubblicati su riviste e siti scientifici. È stato inoltre responsabile dell’osservatorio per lo studio e la gestione delle risorse faunistiche e presidente della Wild Animals Vigilance Euromediterranean Society.