Turista israeliana accoltellata a Termini, come sta la 24enne e cosa sappiamo sull’aggressione Sono gravi ma stabili le condizioni della 24enne israeliana accoltellata nella serata del 31 dicembre alla stazione Termini di Roma. Il suo aggressore ancora non è stato identificato.

A cura di Enrico Tata

Sono definite "gravi ma stabili" le condizioni di salute della ragazza di 24 anni israeliana, aggredita e accoltellata nella serata del 31 dicembre 2022, notte di Capodanno, all'interno della Stazione Termini di Roma. La polizia ferroviaria sta cercando in tutti i modi di risalire all'identità del responsabile, ma per il momento l'uomo non è stato ancora identificato. La ragazza, che era in procinto di tornare a Tel Aviv dopo aver trascorso il Capodanno a Roma, ha dichiarato di non conoscere il suo aggressore. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per tentato omicidio.

Chi è la ragazza israeliana accoltellata alla stazione

La vittima dell'aggressione è una ragazza di 24 anni di nazionalità israeliana. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la giovane si trovava a Roma in compagnia di un'amica ed era andata alla stazione Termini probabilmente per acquistare un biglietto per il treno che porta all'aeroporto di Fiumicino. È stata aggredita davanti una delle macchine automatiche per acquistare i biglietti all'interno dello scalo ferroviario di Roma.

La dinamica dell'aggressione a Termini

Ciò che sappiamo dell'aggressione è registrato in un video postato da un utente e ripreso da una telecamera di sicurezza. Si vede un uomo vestito di nero, con un cappello a visiera e una mascherina sul viso. In mano ha una busta blu. L'uomo avvicina la vittima e le sferra una coltellata, poi la getta a terra e, quando lei cerca di rialzarsi, le sferra un secondo tempo. A quel punto l'uomo scappa e mette il coltello nel sacchetto dell'immondizia blu. La ragazza tenta di allontanarsi stringendosi le mani all'addome. Il fatto sarebbe accaduto alle 21.45.

Come sta la ragazza accoltellata a Termini

Dopo l'aggressione, la giovane avrebbe riferito di non conoscere il suo aggressore e di non aver notato nessuno che la seguiva. La 24enne è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e accompagnata al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, dov'è tuttora ricoverata nel reparto di Chirurgia d'urgena. Le sue condizioni vengono definite serie ma stabili dai medici dell'ospedale romano. La sua prognosi rimane riservata, ma la ragazza non sarebbe in pericolo di vita. Sarebbe stata colpita tre volte al fianco e un colpo avrebbe raggiunto il fegato, lacerandolo. Un'altra coltellata avrebbe raggiunto un polmone, ma si tratta di una ferita meno grave.

Il personale dell'ambasciata israeliana è stato informato della situazione e già nelle scorse ore si sarebbe recato al Policlinico Umberto I per visitare la ragazza, di cui per il momento non è stata resa nota l'identità.

Cosa sappiamo sul responsabile e come procedono le indagini

Delle indagini su quanto accaduto si stanno occupando gli uomini della polizia ferroviaria. Uno dei primi punti da accertare è verificare se ci siano stati contatti tra la vittima e l'aggressore prima di quanto accaduto davanti alle macchinette dei biglietti. Gli investigatori stanno cercando altri filmati utili a ricostruire la dinamica e anche a verificare se la giovane sia stata pedinata o seguita già da fuori la stazione. La procura di Roma, intanto, ha aperto un fascicolo contro ignoti per tentato omicidio. Per il momento è stata esclusa la pista del terrorismo.