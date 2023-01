Ragazza di 24 anni accoltellata a Capodanno alla stazione Termini: stava comprando un biglietto La ragazza sarebbe vittima di una tentata rapina. Il fatto è accaduto all’interno della stazione Termini alle 21.30 di ieri, sabato 31 gennaio 2022.

A cura di Enrico Tata

Una ragazza di 24 anni è stata accoltellata alla stazione Termini di Roma. Stando a quanto si apprende, la polizia ferroviaria del principale scalo della Capitale è intervenuta ieri sera, intorno alle 21.30, per una tentata rapina. Il responsabile dell'aggressione è una persona sconosciuta alla vittima e il fatto è accaduto quando la giovane stava comprando un biglietto alle biglietterie automatiche della stazione. Era arrivata a Roma per trascorrere il Capodanno con amici e sarebbe ripartita nella giornata di oggi, domenica 1 gennaio. L'aggressore è scappato e i poliziotti ancora non sono riusciti ad identificarlo e a bloccarlo. Le indagini sono ancora in corso e decisivi saranno i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza installate all'interno della stazione Termini.

La ragazza è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I di Roma

La giovane israeliana è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata accompagnata d'urgenza al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma. Secondo le prime ricostruzioni, la 24enne è stata colpita da diverse coltellate al fianco. Sembrerebbe che non sia in pericolo di vita ed è rimasta sempre vigile e cosciente durante le operazioni di soccorso da parte degli operatori dell'ambulanza.

È probabile, ma le indagini sono tuttora in corso, che si sia trattato di un tentativo di rapina. Il ministero degli Esteri di Israele sarebbe stato informato di quanto accaduto.